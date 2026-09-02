O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) realiza, nos dias 8 e 9 de setembro, mais uma edição do seu tradicional Bazar do Voluntariado. O evento acontece na terça e quarta-feira pós-feriado da Independência, das 8h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, no Centro de Jundiaí, sendo aberto à participação de colaboradores da instituição e de toda a comunidade.

Além da oportunidade para garimpar produtos de qualidade a preços acessíveis, o bazar desempenha um papel fundamental no suporte social à população. Todo o valor arrecadado com as vendas é diretamente revertido para o custeio de iniciativas do voluntariado do HSV, dentro e fora do hospital.

Entre os itens à venda, os visitantes encontram peças novas e usadas que estão em ótimo estado de conservação, incluindo vestuário adulto e infantil, calçados, acessórios, artigos de cama, mesa e banho, utilidades domésticas, brinquedos e livros a partir de R$ 3. Todos os produtos passam por uma rigorosa triagem e curadoria realizada pelas voluntárias antes de serem comercializados.