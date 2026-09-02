Estão abertas, a partir desta quinta-feira (3), as inscrições para a seleção da Corte da 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos 2027. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza o chamamento público para escolher a Rainha, a 1ª Princesa e a 2ª Princesa que representarão a festa, prevista para acontecer de 14 de janeiro a 7 de fevereiro de 2027.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio de formulário disponível até as 23h59 do dia 16 de outubro.

Quem pode participar

Podem se inscrever mulheres com 18 a 35 anos completos, ou que completem 35 anos até o último dia do período de inscrições, e que sejam residentes em Jundiaí há pelo menos dois anos. É importante candidatas também terem atenção a restrições previstas no edital. Não podem participar pessoas que tenham integrado a Corte da Uva ou representado o município em outros eventos organizados pela prefeitura no ano anterior, além de pessoas enquadradas nas demais situações de impedimento previstas no chamamento público.

Como fazer a inscrição