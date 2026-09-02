Estão abertas, a partir desta quinta-feira (3), as inscrições para a seleção da Corte da 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos 2027. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza o chamamento público para escolher a Rainha, a 1ª Princesa e a 2ª Princesa que representarão a festa, prevista para acontecer de 14 de janeiro a 7 de fevereiro de 2027.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio de formulário disponível até as 23h59 do dia 16 de outubro.
Quem pode participar
Podem se inscrever mulheres com 18 a 35 anos completos, ou que completem 35 anos até o último dia do período de inscrições, e que sejam residentes em Jundiaí há pelo menos dois anos. É importante candidatas também terem atenção a restrições previstas no edital. Não podem participar pessoas que tenham integrado a Corte da Uva ou representado o município em outros eventos organizados pela prefeitura no ano anterior, além de pessoas enquadradas nas demais situações de impedimento previstas no chamamento público.
Como fazer a inscrição
Para participar, a candidata deverá preencher o formulário on-line e anexar as informações e documentos solicitados, entre eles:
- nome completo, nome social, se houver, e nome artístico, se houver;
- CPF e RG ou CNH;
- data de nascimento;
- telefone e e-mail;
- endereço completo;
- dois comprovantes de residência em Jundiaí, sendo um de 2026 e outro de 2024 ou anterior;
- profissão e escolaridade;
- uma foto de rosto e uma foto de corpo inteiro.
Quando o comprovante de residência não estiver em nome da candidata, será necessário apresentar documentação complementar que comprove o vínculo com o titular do documento.
A inscrição deverá ser preenchida com atenção, já que a ausência de informações ou documentos obrigatórios poderá resultar na inabilitação da candidata.
Como será a seleção
Depois do encerramento das inscrições, a Secretaria Municipal de Cultura fará a análise da documentação para verificar o atendimento aos requisitos do edital. A lista das candidatas habilitadas será publicada no site da Secretaria Municipal de Cultura e na Imprensa Oficial do Município.
As candidatas habilitadas participarão de uma etapa de preparação, com ensaios de 8 a 11 de novembro, das 18h30 às 22h, no Espaço Expressa. O ensaio geral será realizado no dia 12 de novembro, no Teatro Polytheama.
A seleção acontece no dia 13 de novembro, às 19h30, no Teatro Polytheama, quando serão definidas a Rainha, a 1ª Princesa e a 2ª Princesa da Corte da Uva 2027.
A participação nos ensaios é obrigatória. Será permitida apenas uma falta durante todo o período de preparação. Atrasos superiores a 15 minutos também serão contabilizados como falta.
Critérios de avaliação
A Comissão Julgadora será formada por, no mínimo, cinco integrantes, podendo reunir profissionais com atuação nas áreas artística e cultural, agricultura e turismo, além de representantes da sociedade civil ou do poder público.
As candidatas serão avaliadas nos quesitos: elegância, simpatia e desenvoltura.
Cada jurado atribuirá notas de 5 a 10. A nota final será calculada a partir das médias atribuídas pelos jurados, com o descarte da maior e da menor média. A candidata com a maior nota final será eleita Rainha; as duas seguintes, em ordem de classificação, serão eleitas 1ª e 2ª Princesas.
Premiação
As eleitas receberão premiação em dinheiro:
Rainha: R$ 7.500
1ª Princesa: R$ 6.500
2ª Princesa: R$ 6.500
Os valores serão pagos após o encerramento da 42ª Festa da Uva / 13ª Expo Vinho 2027, em até 30 dias úteis, observadas as retenções tributárias previstas em lei.
Além da participação durante os dias do evento, a Corte terá a missão de representar e divulgar a Festa da Uva em diferentes ações. Entre as atribuições estão a participação em entrevistas, reuniões promocionais, ensaios, aulas e palestras, além da distribuição de materiais de divulgação e participação na tradicional Cerimônia da Pisa da Uva. As eleitas também poderão receber treinamento sobre a Festa da Uva e a cultura da uva em Jundiaí.
O edital completo e as orientações para inscrição estarão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Cultura.