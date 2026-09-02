O comércio de Jundiaí terá horário especial de funcionamento neste sábado (5), com lojas do Centro e dos bairros autorizadas a atender os consumidores até as 18h. A expectativa é de que a ampliação do horário contribua para movimentar as vendas e ofereça aos lojistas uma oportunidade para antecipar ações voltadas ao Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, além da proximidade da Primavera.

O funcionamento estendido ocorre no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil e está previsto na cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), conforme explica o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), Edison Maltoni. “Os sábados com horário especial representam uma oportunidade importante para o comércio. Em outras ocasiões, já constatamos aumento de até 32% nas vendas. Por isso, é fundamental que os empresários estejam preparados para aproveitar o maior fluxo de consumidores e desenvolver ações que estimulem as compras”, destaca Maltoni.

Dia do Cliente

Com a proximidade do Dia do Cliente, o presidente do Sincomercio orienta os lojistas a utilizarem a data como uma oportunidade para fortalecer o relacionamento com os consumidores e criar novas estratégias comerciais. “Descontos progressivos, brindes personalizados, campanhas de fidelidade, kits e combos exclusivos são algumas das ações que podem contribuir para movimentar as vendas e, ao mesmo tempo, valorizar o cliente”, afirma.