Neste ano, entre janeiro e agosto, Jundiaí teve 10 notificações de acidentes com serpentes. No ano passado inteiro também foram 10 casos do tipo e, em 2024, tinham sido seis registros, de acordo com o Núcleo de Informações Estratégicas de Saúde (Nies), da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).

Neste tipo de caso, sugar o veneno, fazer torniquete, cortar o local da picada ou aplicar produtos naturais no ferimento são práticas que, embora muito conhecidas, são mitos sobre os primeiros socorros a pessoas picadas por serpentes. Mas você saberia como agir corretamente?

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a primeira medida é procurar atendimento médico para avaliação e aplicação do soro antiveneno adequado. Quanto mais rápido o socorro, maiores são as chances de evitar complicações graves.