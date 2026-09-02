A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), promoveu esta semana o Fórum Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Escola Superior de Educação Física (Esef). O evento, realizado no Salão Azul da Esef, teve como tema “Esporte como Política Pública: do acesso à formação e ao rendimento” e propôs uma reflexão sobre o papel do esporte no desenvolvimento da cidade e na garantia do acesso à prática esportiva.
Mais de 250 pessoas, entre educadores esportivos da Smel, professores de Educação Física, alunos de graduação da Esef e representantes de instituições educacionais convidadas, participaram do fórum, que também marcou o Dia do Profissional de Educação Física e do Preparador Físico, celebrado no dia 1º de setembro.
A abertura contou com apresentações de dança de alunos da Esef e de atletas do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama). O fórum teve a palestra de Leandro Carlos Mazzei, professor doutor do curso de Ciências do Esporte da FCA/Unicamp. Sua trajetória converge diretamente com a proposta da iniciativa e contribui para ampliar a reflexão sobre o esporte como direito e instrumento de desenvolvimento social.
Doutor em Educação Física pela USP e pela Vrije Universiteit Brussel, na Bélgica, mestre em Gestão Desportiva pela Universidade do Porto e especialista em Administração de Empresas, Leandro também foi atleta profissional de judô. Sua atuação acadêmica e seus estudos abrangem temas como gestão e políticas esportivas, alto rendimento, eventos e instalações esportivas. Ele é autor do livro “Gestão do Esporte no Brasil: Desafios e Perspectivas”.
Esporte: direito social
A abordagem do tema ganhou ainda mais importância a partir da Lei Geral do Esporte (Lei Federal 14.597/2023), que instituiu o Sistema Nacional do Esporte (Sinesp) e reforçou a necessidade de políticas esportivas articuladas, descentralizadas e participativas, compreendendo o esporte como um direito social do cidadão. “O Fórum Municipal de Esporte e Lazer foi o espaço ideal para refletirmos sobre os caminhos do esporte. Através do evento, fortalecemos o diálogo entre poder público, profissionais, instituições, atletas e a sociedade”, disse a secretária de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi.