A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), promoveu esta semana o Fórum Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Escola Superior de Educação Física (Esef). O evento, realizado no Salão Azul da Esef, teve como tema “Esporte como Política Pública: do acesso à formação e ao rendimento” e propôs uma reflexão sobre o papel do esporte no desenvolvimento da cidade e na garantia do acesso à prática esportiva.

Mais de 250 pessoas, entre educadores esportivos da Smel, professores de Educação Física, alunos de graduação da Esef e representantes de instituições educacionais convidadas, participaram do fórum, que também marcou o Dia do Profissional de Educação Física e do Preparador Físico, celebrado no dia 1º de setembro.

A abertura contou com apresentações de dança de alunos da Esef e de atletas do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama). O fórum teve a palestra de Leandro Carlos Mazzei, professor doutor do curso de Ciências do Esporte da FCA/Unicamp. Sua trajetória converge diretamente com a proposta da iniciativa e contribui para ampliar a reflexão sobre o esporte como direito e instrumento de desenvolvimento social.