Com o objetivo de aumentar as chances de cura para milhares de pacientes que necessitam de transplante, a organização Medula Óssea Jundiaí, em parceria com o Hemocentro da Unicamp, promove no dia 19 de setembro, um sábado, uma grande mobilização para o cadastro de potenciais doadores de medula óssea. A ação ocorrerá das 9h às 14h, na sede do Grendacc.
"O transplante de medula óssea é, em muitos casos, a única alternativa de tratamento para pacientes com doenças graves do sangue", reforça Nádia Maria Rozon, coordenadora da organização. No entanto, encontrar um doador compatível é um grande desafio: a chance é de aproximadamente uma em 100 mil. Por essa razão, ações de descentralização do cadastro são fundamentais para expandir o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).
Apenas na região Sudeste, 632 novos pacientes passaram a integrar, em 2026, a lista de pessoas que aguardam a identificação de um doador de medula óssea 100% compatível.
Apesar de esse cadastro ser nacional, as informações integram uma plataforma internacional e, assim, a busca por doadores é mundial.
Esperança do outro lado do mundo: a história da pequena Mariana
A urgência por novos voluntários ganha um rosto e uma história de superação bem perto dos jundiaienses. A pequena Mariana enfrentou, com apenas um ano e dois meses de vida a anemia aplástica (aplasia medular), uma doença rara e grave que fez sua medula parar de funcionar repentinamente. Após o tratamento inicial não surtir efeito, a única possibilidade de cura era o transplante.
Depois de cinco meses de internação em São Paulo e muitas intercorrências clínicas, a resposta e a cura vieram do outro lado do mundo: uma doadora 100% compatível foi localizada na Polônia. Hoje, recuperada, aos três anos de idade, Mariana é o motivo pelo qual seus pais, Fernando Melo e Patrícia Melo, tornarem-se defensores ativos da causa, participando das ações e incentivando novas pessoas a se cadastrarem para que mais pacientes tenham a mesma chance que sua filha teve.
"O sim dessa doadora fez com que a nossa família continuasse completa, porque não existia outra forma da Mari ser curada. A decisão de doar um pouquinho de si é de fato o que vai determinar se aquela família vai ou não permanecer completa. Somos imensamente gratos a ela por esse lindo gesto de amor ao próximo. Hoje conseguimos ver a Mari sorrindo e crescendo graças a essa decisão", relata Patrícia.
"Agora temos um pedacinho da Polônia no Brasil. Um gesto de amor atravessou oceanos e transformou vidas. Hoje, o sangue dela é o mesmo da sua doadora, um símbolo de que a doação de medula óssea é capaz de unir pessoas e conectar corações ao redor do mundo", completa
Seguindo as regras internacionais europeias, a quebra de sigilo para revelar a identidade da doadora só pode ocorrer após dois anos do procedimento — marca que Mariana atinge no mês de novembro deste ano. A família já enviou uma carta de agradecimento intermediada pelo Redome e aguarda ansiosamente o momento do contato.
"Foi realmente um gesto maravilhoso que mudou totalmente o rumo das nossas vidas. Temos uma grande e completa admiração pelas pessoas que se inscrevem para ser possíveis doadores e desejamos muito, um dia, poder conhecer e agradecer a ela pessoalmente", projeta a mãe.
Quem pode se cadastrar?
Os requisitos para integrar o registro nacional de doadores são:
- Ter idade entre 18 e 35 anos;
- Apresentar bom estado de saúde geral;
- Não estar em jejum: o jejum pode causar desidratação e dificultar a coleta do sangue;
- Comparecer ao local munido de um documento oficial com foto (sendo aceitas as versões física ou digital).
Como funciona o procedimento?
O processo de inscrição é simples e rápido. O voluntário preenche um formulário com seus dados pessoais e realiza a coleta de apenas 8ml de sangue para o teste de compatibilidade genética (exame de HLA). Não é necessário estar em jejum.
Os dados genéticos ficam armazenados de forma confidencial no sistema nacional. Caso haja compatibilidade futura com algum paciente, o voluntário é contatado para decidir sobre a efetivação da doação.
Serviço
Evento: Campanha de Cadastro de Potencial Doador de Medula Óssea
Data: sábado, 19 de setembro
Horário: das 9h às 14h
Local: Grendacc
Endereço: rua Olívio Boa, esquina com a av. Dr. Manoel Ildefonso Archer de Castilho — Parque da Represa — Jundiaí
Informações institucionais: acompanhe as atualizações e tire dúvidas diretamente pela página oficial do projeto no Instagram: @medula.jundiai.