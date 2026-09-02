Com o objetivo de aumentar as chances de cura para milhares de pacientes que necessitam de transplante, a organização Medula Óssea Jundiaí, em parceria com o Hemocentro da Unicamp, promove no dia 19 de setembro, um sábado, uma grande mobilização para o cadastro de potenciais doadores de medula óssea. A ação ocorrerá das 9h às 14h, na sede do Grendacc.

"O transplante de medula óssea é, em muitos casos, a única alternativa de tratamento para pacientes com doenças graves do sangue", reforça Nádia Maria Rozon, coordenadora da organização. No entanto, encontrar um doador compatível é um grande desafio: a chance é de aproximadamente uma em 100 mil. Por essa razão, ações de descentralização do cadastro são fundamentais para expandir o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

Apenas na região Sudeste, 632 novos pacientes passaram a integrar, em 2026, a lista de pessoas que aguardam a identificação de um doador de medula óssea 100% compatível.