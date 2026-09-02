A avenida Prefeito Luiz Latorre será palco, no dia 7 de setembro, do tradicional Desfile Cívico de Independência, que neste ano reunirá 58 instituições e grupos participantes. Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a festividade contará com a presença de forças de segurança, escolas municipais e particulares, entidades sociais, projetos voltados à formação de crianças e jovens, grupos escoteiros, instituições religiosas e, ao final, um bloco motorizado.

A concentração dos participantes terá início às 8h, na região da Faculdade Anhanguera. A organização orienta que os integrantes cheguem com antecedência, considerando a movimentação esperada e a dificuldade de estacionamento nas proximidades.

O desfile começa com a participação das instituições militares e das forças de segurança. Na sequência estarão o 11º e o 49º Batalhões de Polícia Militar do Interior, o 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, a Polícia Militar Ambiental, o 19º Grupamento de Bombeiros, a Polícia Civil, a Guarda Municipal de Jundiaí e a Defesa Civil.