A avenida Prefeito Luiz Latorre será palco, no dia 7 de setembro, do tradicional Desfile Cívico de Independência, que neste ano reunirá 58 instituições e grupos participantes. Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a festividade contará com a presença de forças de segurança, escolas municipais e particulares, entidades sociais, projetos voltados à formação de crianças e jovens, grupos escoteiros, instituições religiosas e, ao final, um bloco motorizado.
A concentração dos participantes terá início às 8h, na região da Faculdade Anhanguera. A organização orienta que os integrantes cheguem com antecedência, considerando a movimentação esperada e a dificuldade de estacionamento nas proximidades.
O desfile começa com a participação das instituições militares e das forças de segurança. Na sequência estarão o 11º e o 49º Batalhões de Polícia Militar do Interior, o 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, a Polícia Militar Ambiental, o 19º Grupamento de Bombeiros, a Polícia Civil, a Guarda Municipal de Jundiaí e a Defesa Civil.
Depois das forças de segurança, o desfile segue com as escolas. A programação também reúne diferentes iniciativas que fazem parte da vida comunitária de Jundiaí, entre os eixos de cultura, esporte, cidadania e participação social. O encerramento será realizado pelo bloco de veículos.
Orientações aos participantes e ao público
A organização reforça algumas orientações para garantir que o desfile ocorra de forma organizada e segura:
- A concentração começa a partir das 8h. Os participantes devem chegar com antecedência.
- O estacionamento da Faculdade Anhanguera não estará disponível para os veículos dos participantes, pois o espaço será utilizado para a concentração e organização das instituições que desfilarão a pé.
- Não haverá ponto de abastecimento de água no local. É recomendado que cada participante leve sua própria garrafinha.
- Na chegada, os responsáveis pelas instituições devem procurar a equipe de organização para o posicionamento conforme a ordem estabelecida.
- Durante o desfile, não haverá paradas em frente ao palanque. Coreografias e apresentações devem ser realizadas em movimento, mantendo o fluxo.
- No bloco motorizado, por segurança, não será permitida a presença de pessoas desfilando a pé entre os veículos.
- Os responsáveis devem ter atenção redobrada com as crianças, especialmente na região do Córrego das Valquírias, mantendo os menores acompanhados.
- A ordem de concentração e desfile deverá ser respeitada, assim como as orientações da equipe de organização.
O Desfile Cívico de 7 de Setembro integra o calendário de celebrações da Independência do Brasil e reúne diferentes segmentos da sociedade.