Cuidar de uma praça sem que ela deixe de ser pública. É essa a proposta do programa “Adote uma Praça”, que atualmente contempla seis áreas públicas em Jundiaí. Segundo a Prefeitura, outros cinco processos de adoção estão em andamento e há ainda diversos espaços disponíveis para futuras parcerias.

Entre os locais atualmente adotados estão a Praça Centenários da Imigração Italiana, a Praça do Bar Chafariz e uma praça localizada na Rua Suíça. Também há termos recentes envolvendo espaços como a Praça Tiradentes, na Rua do Retiro.

A adoção não significa que o responsável se torna dono da praça. A parceria funciona por meio de um Termo de Cooperação, no qual o adotante assume, por conta própria, os serviços previstos em um plano de trabalho. As ações podem envolver manutenção, limpeza, paisagismo e outras melhorias.