Jundiaí identificou quatro morcegos positivos para raiva em 2026, enquanto cidades da Região Metropolitana mantêm ações de vigilância e atendimento a ocorrências envolvendo os animais. Em Jundiaí, 331 morcegos foram recolhidos para análise desde o início do ano, e em Várzea Paulista as notificações aumentaram 50% em relação ao mesmo período de 2025.

Os quatro animais positivos em Jundiaí foram encontrados nas regiões do Fernandes, Medeiros, Torres de São José e Pinheirinho. Apesar de o número ser menor que o registrado nos dois anos anteriores, seis casos em 2025 e dez em 2024, a presença do vírus em diferentes pontos da cidade mantém a vigilância ativa.

O caso mais recente foi identificado em agosto, no Pinheirinho. Um morcego do gênero Artibeus foi encontrado vivo na área externa de uma propriedade rural e encaminhado para análise. O exame confirmou a presença do vírus, mas não houve contato com pessoas ou animais.