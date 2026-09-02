Jundiaí identificou quatro morcegos positivos para raiva em 2026, enquanto cidades da Região Metropolitana mantêm ações de vigilância e atendimento a ocorrências envolvendo os animais. Em Jundiaí, 331 morcegos foram recolhidos para análise desde o início do ano, e em Várzea Paulista as notificações aumentaram 50% em relação ao mesmo período de 2025.
Os quatro animais positivos em Jundiaí foram encontrados nas regiões do Fernandes, Medeiros, Torres de São José e Pinheirinho. Apesar de o número ser menor que o registrado nos dois anos anteriores, seis casos em 2025 e dez em 2024, a presença do vírus em diferentes pontos da cidade mantém a vigilância ativa.
O caso mais recente foi identificado em agosto, no Pinheirinho. Um morcego do gênero Artibeus foi encontrado vivo na área externa de uma propriedade rural e encaminhado para análise. O exame confirmou a presença do vírus, mas não houve contato com pessoas ou animais.
Várzea registra aumento nas ocorrências
Em Várzea Paulista, 29 morcegos foram recolhidos neste ano e encaminhados para diagnóstico. Desses, 28 tiveram resultado negativo e uma amostra ainda aguarda análise. O município recebeu 39 registros envolvendo morcegos até agosto, entre pedidos de orientação e denúncias. No mesmo período de 2025, foram 26, um aumento de 50%.
Dez pessoas precisaram ser avaliadas após possível contato com morcegos e seis receberam profilaxia antirrábica. Não houve registro de raiva em cães, gatos ou outros animais no município.
Nas demais cidades da região, não foram localizadas novas confirmações públicas de 2026 nas fontes consultadas. Em Itupeva, os últimos casos encontrados são de 2025, quando dois morcegos tiveram resultado positivo. Campo Limpo Paulista também registrou um caso no ano passado.
Risco exige cuidado
A presença de morcegos não significa, por si só, que exista transmissão da doença. O risco está principalmente no contato com animais infectados, por mordidas, arranhões ou contato da saliva com ferimentos ou mucosas. O Ministério da Saúde considera os morcegos a principal fonte de infecção de raiva humana no Brasil. Entre 2010 e 2026, foram registrados 54 casos de raiva humana no país, sendo 23 associados a morcegos.
O vírus também não está restrito aos chamados morcegos-vampiros. Em Jundiaí, já foram encontrados animais positivos de espécies insetívoras e frugívoras. Apesar do risco, os morcegos não devem ser mortos ou capturados por conta própria. São animais silvestres protegidos por lei e importantes para o equilíbrio ambiental, atuando no controle de insetos, na polinização e na dispersão de sementes.
O que fazer ao encontrar um morcego
A orientação é não tocar no animal quando ele estiver no chão, morto, dentro de casa, voando durante o dia ou apresentar comportamento incomum. Nessas situações, o morador deve acionar os serviços de vigilância.
Em Jundiaí, a VISAM atende pelos telefones (11) 4589-6340 e (11) 4589-6350. A equipe avalia a situação e, quando necessário, faz o recolhimento para análise.
Em caso de mordida, arranhadura ou contato direto com o animal, é necessário procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação. Cães e gatos também devem estar com a vacinação contra a raiva em dia.