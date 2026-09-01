01 de setembro de 2026
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TRADIÇÃO JUNDIAIENSE

Semana da Pátria em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Jundiaí
A cerimônia foi realizada no térreo do Paço Municipal e contou com uma corrida simbólica e o acendimento da tocha que representa o Fogo Simbólico da Pátria.
A cerimônia foi realizada no térreo do Paço Municipal e contou com uma corrida simbólica e o acendimento da tocha que representa o Fogo Simbólico da Pátria.

Jundiaí abriu oficialmente, na manhã desta terça-feira (1º), a programação da Semana da Pátria. A cerimônia foi realizada no térreo do Paço Municipal e contou com uma corrida simbólica e o acendimento da tocha que representa o Fogo Simbólico da Pátria.

Participaram da solenidade o prefeito Gustavo Martinelli, a secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, além de integrantes da Guarda Municipal, dos 11º e 49º Batalhões da Polícia Militar do Interior (BPM/I), do Corpo de Bombeiros, do Time Jundiaí de Atletismo e alunos da Escola Superior de Educação Física (ESEF).

Inicialmente, estava prevista uma corrida de revezamento com a tocha, que sairia do Paço Municipal com destino à ESEF, no bairro Anhangabaú. No entanto, devido às chuvas registradas nesta terça-feira, a atividade foi adaptada e realizada de forma simbólica na sede da Prefeitura.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância da celebração cívica e convidou a população para participar do desfile de 7 de Setembro.

“Este é um momento importante de celebração cívica que abre a Semana da Pátria. Aproveito para convidar toda a população para participar do Desfile de 7 de Setembro na próxima segunda-feira, às 9h, na Av. Prefeito Luís Latorre”, afirmou Gustavo Martinelli.

O desfile será realizado na altura da Rua Evandro César Gnaccarini.

Fogo Simbólico da Pátria

O Fogo Simbólico da Pátria é uma tradição cívica criada em 1937, no Rio Grande do Sul, e realizada pela primeira vez no ano seguinte. Na ocasião, foi feito um trajeto de 26 quilômetros entre Viamão e Porto Alegre.

A tradição marca o início oficial das comemorações da Semana da Pátria e teve como inspiração a tocha olímpica dos Jogos Olímpicos de Berlim, realizados em 1936.

A iniciativa surgiu de um grupo de patriotas que propôs o fogo como símbolo do ardor cívico nacional, da união do povo brasileiro, do amor à pátria e dos valores da nacionalidade. A proposta foi posteriormente incorporada pela Liga da Defesa Nacional.

Em Jundiaí, o acendimento da tocha marca o início das atividades da Semana da Pátria, que terá como principal momento o Desfile de 7 de Setembro, na próxima segunda-feira.

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