Jundiaí abriu oficialmente, na manhã desta terça-feira (1º), a programação da Semana da Pátria. A cerimônia foi realizada no térreo do Paço Municipal e contou com uma corrida simbólica e o acendimento da tocha que representa o Fogo Simbólico da Pátria.
Participaram da solenidade o prefeito Gustavo Martinelli, a secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, além de integrantes da Guarda Municipal, dos 11º e 49º Batalhões da Polícia Militar do Interior (BPM/I), do Corpo de Bombeiros, do Time Jundiaí de Atletismo e alunos da Escola Superior de Educação Física (ESEF).
Inicialmente, estava prevista uma corrida de revezamento com a tocha, que sairia do Paço Municipal com destino à ESEF, no bairro Anhangabaú. No entanto, devido às chuvas registradas nesta terça-feira, a atividade foi adaptada e realizada de forma simbólica na sede da Prefeitura.
Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância da celebração cívica e convidou a população para participar do desfile de 7 de Setembro.
“Este é um momento importante de celebração cívica que abre a Semana da Pátria. Aproveito para convidar toda a população para participar do Desfile de 7 de Setembro na próxima segunda-feira, às 9h, na Av. Prefeito Luís Latorre”, afirmou Gustavo Martinelli.
O desfile será realizado na altura da Rua Evandro César Gnaccarini.
Fogo Simbólico da Pátria
O Fogo Simbólico da Pátria é uma tradição cívica criada em 1937, no Rio Grande do Sul, e realizada pela primeira vez no ano seguinte. Na ocasião, foi feito um trajeto de 26 quilômetros entre Viamão e Porto Alegre.
A tradição marca o início oficial das comemorações da Semana da Pátria e teve como inspiração a tocha olímpica dos Jogos Olímpicos de Berlim, realizados em 1936.
A iniciativa surgiu de um grupo de patriotas que propôs o fogo como símbolo do ardor cívico nacional, da união do povo brasileiro, do amor à pátria e dos valores da nacionalidade. A proposta foi posteriormente incorporada pela Liga da Defesa Nacional.
Em Jundiaí, o acendimento da tocha marca o início das atividades da Semana da Pátria, que terá como principal momento o Desfile de 7 de Setembro, na próxima segunda-feira.