Jundiaí abriu oficialmente, na manhã desta terça-feira (1º), a programação da Semana da Pátria. A cerimônia foi realizada no térreo do Paço Municipal e contou com uma corrida simbólica e o acendimento da tocha que representa o Fogo Simbólico da Pátria.

Participaram da solenidade o prefeito Gustavo Martinelli, a secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, além de integrantes da Guarda Municipal, dos 11º e 49º Batalhões da Polícia Militar do Interior (BPM/I), do Corpo de Bombeiros, do Time Jundiaí de Atletismo e alunos da Escola Superior de Educação Física (ESEF).

Inicialmente, estava prevista uma corrida de revezamento com a tocha, que sairia do Paço Municipal com destino à ESEF, no bairro Anhangabaú. No entanto, devido às chuvas registradas nesta terça-feira, a atividade foi adaptada e realizada de forma simbólica na sede da Prefeitura.