A manhã de segunda-feira (31) foi marcada por mais uma edição do programa Bom Dia Servidor, realizado no Paço Municipal de Jundiaí. Desta vez, o encontro reuniu funcionários públicos da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAGP).
Realizada mensalmente, a iniciativa promove um espaço de diálogo direto entre os servidores de uma determinada Pasta, o prefeito Gustavo Martinelli e o secretário responsável. Durante os encontros, são discutidos desafios da rotina de trabalho, valorização profissional e medidas para melhorar e otimizar os fluxos internos das Secretarias.
Além do prefeito, participaram da reunião o secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Thiago Matiolli, e as secretárias adjuntas Isabela Benatti, da Gestão de Pessoas, e Emily Scapinelli, da Administração.
Antes do início da conversa, Martinelli recebeu os colaboradores da SMAGP em seu gabinete. Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da participação dos servidores na construção das políticas e melhorias da administração municipal.
“Estamos construindo um novo momento em Jundiaí, com diálogo, respeito e valorização de quem faz a cidade acontecer todos os dias. Já avançamos com medidas importantes para os servidores e vamos continuar trabalhando. Na atual gestão municipal, nunca a cidade teve tantos servidores de carreira ocupando cargos de chefia”, afirmou.
Entre os temas apresentados pelos colaboradores esteve a ampliação da oferta de cursos da Escola de Gestão Pública. Os servidores demonstraram interesse, especialmente, em capacitações voltadas à Educação Financeira e ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
O SEI é uma plataforma utilizada pela Prefeitura para o compartilhamento digital de comunicados e documentos administrativos entre as Secretarias, contribuindo para a organização e a tramitação dos processos internos.
A iniciativa do Bom Dia Servidor busca aproximar a administração municipal dos funcionários públicos, permitindo que demandas e sugestões sejam apresentadas diretamente aos responsáveis pela gestão e contribuindo para a construção de melhorias no ambiente e nos processos de trabalho.