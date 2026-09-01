A manhã de segunda-feira (31) foi marcada por mais uma edição do programa Bom Dia Servidor, realizado no Paço Municipal de Jundiaí. Desta vez, o encontro reuniu funcionários públicos da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAGP).

Realizada mensalmente, a iniciativa promove um espaço de diálogo direto entre os servidores de uma determinada Pasta, o prefeito Gustavo Martinelli e o secretário responsável. Durante os encontros, são discutidos desafios da rotina de trabalho, valorização profissional e medidas para melhorar e otimizar os fluxos internos das Secretarias.

Além do prefeito, participaram da reunião o secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Thiago Matiolli, e as secretárias adjuntas Isabela Benatti, da Gestão de Pessoas, e Emily Scapinelli, da Administração.