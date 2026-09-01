O projeto tem como objetivo principal potencializar a experiência do feirante, transformando o movimento da banca em faturamento real e os clientes em relacionamentos duradouros. Serão três temas aplicados ao total: gestão financeira e de estoque, atendimento ao cliente e marketing digital.

O Sebrae-SP irá promover uma trilha de capacitações especial pensada para os feirantes de Jundiaí. O projeto, denominado de “Feira que Vende Mais”, também integra uma ação realizada pela prefeitura do município para valorizar esses trabalhadores e marcar o Dia do Feirante, celebrado anualmente em 25 de agosto.

O analista de negócios do Sebrae-SP, Alonso Luiz da Silva, destaca o caráter prático dos cursos. “Os conteúdos foram escolhidos pensando nos desafios que os feirantes enfrentam diariamente. Queremos que eles saiam das capacitações com conhecimentos que possam ser colocados em prática imediatamente, seja para organizar melhor as finanças, melhorar o atendimento aos clientes ou aumentar a divulgação dos produtos por meio das redes sociais. Muitas vezes, pequenas mudanças na forma de precificar, atender ou se comunicar com o público podem gerar impactos significativos nas vendas e o objetivo da trilha é, justamente, oferecer ferramentas simples e acessíveis para que os feirantes possam fortalecer seus negócios”, comenta.

De acordo com dados do DataSebrae referentes a julho de 2026, Jundiaí possui 1.901 Micro e Pequenas Empresas (MPEs) formalizadas em atividades relacionadas às feiras livres. A expectativa é que o projeto “Feira que Vende Mais”, que terá início nessa segunda-feira (31), capacite pouco mais de 60 feirantes.

Para Fábio de Paula, gerente regional do Sebrae-SP em Jundiaí, a importância do projeto está em modernizar o negócio sem perder a essência da feira livre, ressaltando ainda o valor do vínculo criado nas feiras jundiaienses. “Nossos protagonistas são os feirantes. Falar de feira em Jundiaí, além de tradição, é falar de identidade. A feira não é só sobre compra e venda de produtos; estamos falando de relacionamento e muita confiança. O mundo e a forma de consumir vêm mudando, e o que esperamos com este projeto é entregar ferramentas, capacitação e conhecimento. Nosso objetivo não é mudar a essência da atividade, mas sim ajudar e potencializar tudo aquilo que vocês já fazem de melhor.”