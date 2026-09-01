Agosto termina com um saldo preocupante no trânsito da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Ao menos 27 acidentes graves foram identificados pela reportagem ao longo do mês nas cidades da região, deixando 15 pessoas mortas, além de dezenas de feridos. Entre as ocorrências estão colisões, atropelamentos, capotamentos e acidentes envolvendo motos, carros, caminhões e ônibus.

A sequência mais grave aconteceu entre os dias 22 e 23 de agosto, quando quatro pessoas morreram em acidentes registrados em menos de 24 horas em Jundiaí e Várzea Paulista. Os casos fatais, no entanto, foram registrados durante praticamente todo o mês e chegaram aos últimos dias de agosto.

Jundiaí concentra ocorrências

Jundiaí teve o maior número de acidentes identificados no levantamento. Na Rodovia dos Bandeirantes, uma carreta tombou no dia 6. No dia 12, um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas atendidas. Dois dias depois, um pedestre morreu após ser atropelado por uma carreta. No dia 22, um homem morreu depois que uma SUV atingiu um Santana que estava parado na faixa de rolamento, sem iluminação.