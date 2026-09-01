Agosto termina com um saldo preocupante no trânsito da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Ao menos 27 acidentes graves foram identificados pela reportagem ao longo do mês nas cidades da região, deixando 15 pessoas mortas, além de dezenas de feridos. Entre as ocorrências estão colisões, atropelamentos, capotamentos e acidentes envolvendo motos, carros, caminhões e ônibus.
A sequência mais grave aconteceu entre os dias 22 e 23 de agosto, quando quatro pessoas morreram em acidentes registrados em menos de 24 horas em Jundiaí e Várzea Paulista. Os casos fatais, no entanto, foram registrados durante praticamente todo o mês e chegaram aos últimos dias de agosto.
Jundiaí concentra ocorrências
Jundiaí teve o maior número de acidentes identificados no levantamento. Na Rodovia dos Bandeirantes, uma carreta tombou no dia 6. No dia 12, um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas atendidas. Dois dias depois, um pedestre morreu após ser atropelado por uma carreta. No dia 22, um homem morreu depois que uma SUV atingiu um Santana que estava parado na faixa de rolamento, sem iluminação.
Na Rodovia João Cereser (SP-360), dois atropelamentos terminaram em morte no dia 23. Quatro dias depois, um motociclista morreu após bater contra uma carreta na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. O garupa ficou ferido. Já no dia 28, um engavetamento envolvendo cinco veículos foi registrado na João Cereser.
Várzea tem três mortes
Em Várzea Paulista, a Avenida Duque de Caxias concentrou três acidentes fatais envolvendo motociclistas ao longo de agosto. No dia 8, um motociclista de 44 anos morreu após um acidente. No dia 22, uma colisão entre moto, ônibus, caminhonete e carro deixou uma pessoa morta e três feridas, entre elas uma criança de quatro anos. No fim do mês, no dia 30, outro motociclista, de 52 anos, morreu após perder o controle da moto e bater contra uma árvore na mesma avenida.
Itupeva, Cabreúva, Jarinu e Campo Limpo Paulista
Itupeva também teve ocorrências graves. No dia 16, um motociclista morreu na Rodovia dos Bandeirantes após ser atingido por um carro e, na queda, bater contra um ônibus. O motorista do carro fugiu. A cidade também registrou outros acidentes envolvendo motocicletas e colisões que deixaram feridos durante o mês.
Em Cabreúva, duas pessoas morreram em acidentes na Rodovia Dom Gabriel. No dia 2, um carro saiu da pista e bateu contra a defensa da rodovia, causando a morte de um dos ocupantes. No dia 5, uma carreta perdeu o controle e atingiu um carro e uma motocicleta. O motociclista morreu.
Em Jarinu, um homem de 64 anos morreu no dia 20 após ser atropelado por um caminhão na Rodovia Edgard Máximo Zambotto. O motorista deixou o local.
Já Campo Limpo Paulista registrou duas mortes em um único acidente, no dia 14. Um carro e um caminhão bateram de frente na Rodovia Edgard Máximo Zambotto. O motorista e o passageiro do automóvel morreram no local. O caminhoneiro permaneceu na área e fez teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.
Motociclistas e pedestres no alerta
O perfil das vítimas chama atenção. Motociclistas e pedestres aparecem repetidamente entre os mortos nas ocorrências de agosto, principalmente em atropelamentos e colisões com carros e veículos pesados.
Em Jundiaí, o cenário já aparecia nas estatísticas do primeiro semestre. Dados do Infosiga apontaram 26 mortes no trânsito entre janeiro e junho, sendo 13 motociclistas, metade das vítimas fatais. Os acidentes registrados em agosto também ocorreram em corredores de grande circulação, como as rodovias dos Bandeirantes, Dom Gabriel e João Cereser, além de avenidas importantes das cidades da região.
O levantamento considera ocorrências divulgadas por órgãos públicos, concessionárias e veículos de imprensa durante agosto. Os casos seguem com investigações para esclarecer as circunstâncias e eventuais responsabilidades.