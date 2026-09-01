Jundiaí, que tem cerca de metade da população da região, deve representar 60% do gasto com alimentação no território neste ano. Um levantamento do Índice de Potencial de Consumo (IPC) Maps 2026 mostra que, em Jundiaí, alimentos e bebidas devem movimentar R$ 3,98 bilhões neste ano. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o mesmo indicador aponta potencial de consumo de R$ 6,68 bilhões.

No comparativo com o ano passado, Jundiaí deve ter crescimento de 5,5% no potencial de consumo de alimentos e bebidas, com acréscimo de aproximadamente R$ 206,6 milhões. Na RMJ, a projeção indica alta de 7,4%, o que representa cerca de R$ 459,3 milhões adicionais.

Os dados consideram o potencial de consumo da população em três grandes categorias: alimentação no domicílio, alimentação fora do domicílio e bebidas. Neste cenário, a alimentação dentro de casa lidera. Em Jundiaí, a alimentação no domicílio corresponde à maior parcela do potencial de consumo. Para 2026, são estimados R$ 2,43 bilhões, contra R$ 2,29 bilhões em 2025, alta de 6%. A categoria representa cerca de 61% de todo o potencial de consumo de alimentos e bebidas do município.