A experiência de plantar, cuidar e colher alimentos ganhou um novo espaço nas escolas municipais de Jundiaí. Por meio da modalidade “Vale Verde na Escola”, profissionais do Vale Verde passam a visitar as unidades de ensino para desenvolver, junto aos estudantes, atividades práticas nas hortas escolares. A iniciativa é realizada em parceria com a Área de Sustentabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do programa Escola da Gente.
A proposta amplia as possibilidades oferecidas pelo Vale Verde. As escolas podem agendar as vivências e formações disponíveis pelo sistema NAE. Entre as novas opções estão o Vale Verde na Escola e a Compostagem na Escola. As unidades também seguem recebendo mudas de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs), mudas orgânicas e terra adubada, além de orientações para a manutenção das hortas.
Para o professor do Vale Verde, Ednilson Pereira Lima, a atividade aproxima os estudantes do processo de produção dos alimentos. “Eles podem pôr a mão na massa, entender como o alimento surge da terra, plantando, tocando na terra, vendo os bichinhos que tem na terra e levando o que foi plantado para o prato”, explicou.
Na Emeb Professora Marly de Marco Mendes Pereira, no Jardim Novo Horizonte, a horta é utilizada como ferramenta pedagógica e integra diferentes experiências oferecidas aos estudantes, que já participaram do plantio e da colheita de alimentos como brócolis, beterraba e tomate-cereja. Parte da produção é utilizada na alimentação escolar, aproximando as crianças do processo de cultivo e ajudando-as a compreender a origem dos alimentos.
“A gente procura oportunizar todas essas vivências e experiências com as crianças, para que elas tenham esse conhecimento e, a partir dele, possam também ter mais curiosidade em aprender mais”, destacou a coordenadora Marilu Alves de Souza.
A participação dos estudantes também fortalece o protagonismo infantil. Joaquim Moreira, de 10 anos, contou que já participou do plantio e que os alunos ajudam a retirar plantas daninhas e regar os canteiros. “A gente planta alimentos saudáveis”. Já Yasmin Vitória Ferreira, de 10 anos, e Laila Vitória Gomes da Silva, de 9, relataram aprendizados sobre plantas, folhas, sementes e flores durante as vivências. Entre os conteúdos trabalhados estão ainda a preservação ambiental e os cuidados com a natureza.
Prevista na legislação municipal, a horta escolar é uma prática pedagógica presente em todas as escolas da rede municipal, fortalecendo o contato dos estudantes com o cultivo de alimentos, a alimentação saudável e a educação ambiental.