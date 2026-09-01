A experiência de plantar, cuidar e colher alimentos ganhou um novo espaço nas escolas municipais de Jundiaí. Por meio da modalidade “Vale Verde na Escola”, profissionais do Vale Verde passam a visitar as unidades de ensino para desenvolver, junto aos estudantes, atividades práticas nas hortas escolares. A iniciativa é realizada em parceria com a Área de Sustentabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do programa Escola da Gente.

A proposta amplia as possibilidades oferecidas pelo Vale Verde. As escolas podem agendar as vivências e formações disponíveis pelo sistema NAE. Entre as novas opções estão o Vale Verde na Escola e a Compostagem na Escola. As unidades também seguem recebendo mudas de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs), mudas orgânicas e terra adubada, além de orientações para a manutenção das hortas.

Para o professor do Vale Verde, Ednilson Pereira Lima, a atividade aproxima os estudantes do processo de produção dos alimentos. “Eles podem pôr a mão na massa, entender como o alimento surge da terra, plantando, tocando na terra, vendo os bichinhos que tem na terra e levando o que foi plantado para o prato”, explicou.