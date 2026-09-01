O mês de setembro, marcado pela campanha Setembro Amarelo, reforça a importância de falar sobre saúde mental, prevenção ao suicídio e, principalmente, sobre a necessidade de oferecer cuidado às pessoas em sofrimento.
Ao longo de setembro, serão realizadas ações descentralizadas sobre o tema, a fim de promover a saúde e o cuidado à vida. No dia 16, também será realizado o evento “De Setembro a Setembro: adolescências, determinantes sociais e redes de cuidado na prevenção ao suicídio”, no Auditório da Faculdade de Medicina de Jundiaí, voltado à capacitação da rede intersetorial.
A programação inclui atividades nas unidades de saúde, ações com empresas e instituições e matriciamentos temáticos junto às UBS – encontros em que profissionais especializados apoiam e orientam as equipes das unidades no atendimento de situações relacionadas à saúde mental.
Por trás das ações do mês está a Rede de Atenção Psicossocial (Raps), que funciona de forma permanente no município. Jundiaí conta com quatro Centros de Atenção Psicossocial (Caps): dois para adultos, um para crianças e adolescentes e um especializado em pessoas com necessidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. O Caps III e o Caps AD funcionam 24 horas.
Os serviços têm equipes formadas por diferentes profissionais e trabalham de portas abertas, sem necessidade de agendamento ou encaminhamento para o primeiro acolhimento.
O cuidado também está perto de casa. As 35 UBS, com o apoio de 10 equipes e-Multi, oferecem atendimento multiprofissional para pessoas em sofrimento psíquico. A rede conta ainda com duas equipes de Consultório na Rua, além de serviços como o Centro de Convivência (Ceco), Unidades de Acolhimento, Serviços Residenciais Terapêuticos e a Enfermaria de Retaguarda de Saúde Mental do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSVP).
“Cuidar da saúde mental é um trabalho que precisa envolver toda a rede e considerar as diferentes necessidades de cada pessoa. Em Jundiaí, temos serviços que permitem acolher desde situações acompanhadas nas UBS até casos que precisam de um cuidado mais intensivo nos Caps”, explica Alexandre Sandri, coordenador de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas.
Além do atendimento, Jundiaí mantém ações de prevenção, capacitação dos profissionais e acompanhamento dos casos de violência autoprovocada. Desde 2022, o município conta com o Plano Municipal de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio, que reúne ações de prevenção, promoção da saúde, acompanhamento dos casos e qualificação das informações.
A cidade também realiza, desde 2017, atividades anuais de sensibilização e formação sobre o tema, fortalecendo a atuação conjunta entre saúde, educação e outros setores.