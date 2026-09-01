O mês de setembro, marcado pela campanha Setembro Amarelo, reforça a importância de falar sobre saúde mental, prevenção ao suicídio e, principalmente, sobre a necessidade de oferecer cuidado às pessoas em sofrimento.

Ao longo de setembro, serão realizadas ações descentralizadas sobre o tema, a fim de promover a saúde e o cuidado à vida. No dia 16, também será realizado o evento “De Setembro a Setembro: adolescências, determinantes sociais e redes de cuidado na prevenção ao suicídio”, no Auditório da Faculdade de Medicina de Jundiaí, voltado à capacitação da rede intersetorial.

A programação inclui atividades nas unidades de saúde, ações com empresas e instituições e matriciamentos temáticos junto às UBS – encontros em que profissionais especializados apoiam e orientam as equipes das unidades no atendimento de situações relacionadas à saúde mental.