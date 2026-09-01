O Paulista FC SAF apresentou os primeiros detalhes de seu projeto de reestruturação, que prevê um aporte inicial de R$ 30 milhões. O investimento será destinado gradualmente ao futebol e à infraestrutura, conforme as prioridades definidas para a implantação da nova operação.

A SAF será conduzida por um fundo de investimentos gerido pela EXA Capital. A proposta busca estabelecer uma nova estrutura de gestão para o clube, com planejamento voltado ao desenvolvimento das áreas esportiva e estrutural.

Outro ponto apresentado envolve o passivo de aproximadamente R$ 120 milhões da Associação Paulista de Futebol. A dívida está inserida em um processo de recuperação extrajudicial já homologado, e a SAF será garantidora do pagamento dentro das condições estabelecidas no processo.