Várzea Paulista já tem as representantes da Corte da Festa das Orquídeas 2026. Em uma noite marcada por emoção, torcida e expectativa, o concurso foi realizado na última sexta-feira (28), no Ginásio da Vila Popular, e definiu a Rainha, a 1ª e a 2ª Princesa e a Garota Destaque que irão representar um dos principais eventos culturais e turísticos do município.

A Festa das Orquídeas 2026 será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro, com programação cultural e atrações voltadas à valorização da flor que é símbolo de Várzea Paulista e ao fortalecimento do turismo local.

Além da disputa pelos títulos, o concurso teve um importante caráter social. A arrecadação de alimentos realizada pelas participantes contribuiu para as ações do Fundo Social de Solidariedade, auxiliando no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.

