Várzea Paulista já tem as representantes da Corte da Festa das Orquídeas 2026. Em uma noite marcada por emoção, torcida e expectativa, o concurso foi realizado na última sexta-feira (28), no Ginásio da Vila Popular, e definiu a Rainha, a 1ª e a 2ª Princesa e a Garota Destaque que irão representar um dos principais eventos culturais e turísticos do município.
A Festa das Orquídeas 2026 será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro, com programação cultural e atrações voltadas à valorização da flor que é símbolo de Várzea Paulista e ao fortalecimento do turismo local.
Além da disputa pelos títulos, o concurso teve um importante caráter social. A arrecadação de alimentos realizada pelas participantes contribuiu para as ações do Fundo Social de Solidariedade, auxiliando no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.
Conheça a Corte das Orquídeas 2026
A faixa de Rainha ficou com Yasmin Souza, de 20 anos, bailarina e estudante de Psicologia.
A 1ª Princesa é Karolinne Oliveira, de 19 anos, modelo e estudante de Biomedicina.
O título de 2ª Princesa foi conquistado por Mikaely Nogueira, de 15 anos, estudante.
Já Larissa Ferreira, de 16 anos, estudante, foi eleita Garota Destaque. Ela conquistou o título após arrecadar 750 quilos de alimentos em uma ação solidária realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Várzea Paulista.
Durante o evento, o prefeito Rodolfo Braga destacou o crescimento da Festa das Orquídeas e a importância da iniciativa para a cultura e o turismo do município.
A Corte eleita terá a missão de representar a Festa das Orquídeas durante sua programação e em ações relacionadas à divulgação do evento.
Festa das Orquídeas
A edição de 2026 acontece nos dias 6, 7 e 8 de novembro, reunindo atrações culturais, atividades e ações voltadas à valorização da produção de orquídeas e ao incentivo ao turismo em Várzea Paulista.
O concurso da Corte das Orquídeas é realizado pela Unidade de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, em parceria com a Zana Produções.