O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deu 24 horas para Renan Santos, candidato do Missão à Presidência, explicar quais perfis de redes sociais são usados oficialmente pela campanha. Segundo a CNN Brasil, a medida prevê multa diária de R$ 50 mil e pode levar ao indeferimento do registro caso as informações não sejam apresentadas. A decisão ocorre após Toffoli apontar possíveis irregularidades na comunicação dos perfis à Justiça Eleitoral. Além disso, o ministro suspendeu a propaganda digital, os repasses do Fundo Eleitoral e a participação de Renan em debates. A determinação vale, até lá, enquanto as informações não forem prestadas e já analisadas.

Audiência cancelada

A Câmara Municipal de Jundiaí cancelou a audiência pública que discutiria o Projeto de Lei Complementar nº 1.186/2026, de autoria dos vereadores Cristiano Lopes, Faouaz Taha e Henrique Parra do Cardume. A proposta prevê isenção parcial do IPTU para estabelecimentos culturais, gastronômicos e de economia criativa instalados no Polígono de Proteção Histórica do Centro Histórico. A audiência estava marcada para 3 de setembro, às 18h. Os motivos do cancelamento não foram divulgados, assim como não há informação sobre uma nova audiência para discutir o projeto.