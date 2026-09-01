O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deu 24 horas para Renan Santos, candidato do Missão à Presidência, explicar quais perfis de redes sociais são usados oficialmente pela campanha. Segundo a CNN Brasil, a medida prevê multa diária de R$ 50 mil e pode levar ao indeferimento do registro caso as informações não sejam apresentadas. A decisão ocorre após Toffoli apontar possíveis irregularidades na comunicação dos perfis à Justiça Eleitoral. Além disso, o ministro suspendeu a propaganda digital, os repasses do Fundo Eleitoral e a participação de Renan em debates. A determinação vale, até lá, enquanto as informações não forem prestadas e já analisadas.
Audiência cancelada
A Câmara Municipal de Jundiaí cancelou a audiência pública que discutiria o Projeto de Lei Complementar nº 1.186/2026, de autoria dos vereadores Cristiano Lopes, Faouaz Taha e Henrique Parra do Cardume. A proposta prevê isenção parcial do IPTU para estabelecimentos culturais, gastronômicos e de economia criativa instalados no Polígono de Proteção Histórica do Centro Histórico. A audiência estava marcada para 3 de setembro, às 18h. Os motivos do cancelamento não foram divulgados, assim como não há informação sobre uma nova audiência para discutir o projeto.
Processo eleitoral
Um projeto da Rede Municipal de Ensino de Cabreúva levou estudantes a vivenciarem, na prática, etapas de um processo eleitoral. A iniciativa simulou uma eleição, permitindo que os alunos conhecessem procedimentos como votação, escolha de candidatos e participação democrática. Após o processo, os estudantes eleitos participaram de uma cerimônia de posse realizada na Câmara Municipal. A atividade busca aproximar os jovens do funcionamento das instituições públicas, estimular o exercício da cidadania e mostrar, desde cedo, a importância da participação na vida política e comunitária.
Na pauta do dia
O Senado deve votar nesta terça-feira (1º) uma série de medidas durante o esforço concentrado do Congresso. Entre os destaques está o projeto que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata), com incentivos fiscais para instalação e ampliação de centros de processamento de dados no Brasil. Segundo a Agência Senado, também estão previstas MPs que zeram o Imposto de Importação para compras internacionais de até US$ 50, a “taxa das blusinhas”, e simplificam regras para mototaxistas. Outra medida cria financiamento para motociclistas e entregadores de aplicativos comprarem motos e bicicletas elétricas. As propostas dependem de aprovação da Câmara.
Violência política
O Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP), da Câmara dos Deputados, realiza a campanha “Políticas Seguras nas Redes” para alertar sobre o avanço da violência política contra mulheres, especialmente no ambiente digital. Segundo a Câmara, a iniciativa, desenvolvida em parceria com a Delegação da União Europeia no Brasil e a ONU Mulheres, oferece materiais para redes sociais, um e-book com orientações para jornalistas e influenciadores e uma oficina virtual. A campanha também busca ampliar o conhecimento sobre a violência prevista na Lei 14.192/2021 e orientar candidatas, comunicadores e o público a identificar e enfrentar as agressões durante as eleições atualmente.