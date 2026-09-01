A Câmara Municipal de Jundiaí realiza nesta terça-feira (1º) a 66ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura. Entre os 12 itens, dois projetos de lei ganham destaque: um combate ao assédio no esporte e outro cria um programa de atenção às mulheres na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa.
De autoria do vereador Cristiano Lopes (PP), o Projeto de Lei nº 15.002/2025 estabelece medidas para prevenir e combater o assédio em atividades esportivas realizadas no município, em instituições públicas e privadas, do esporte educacional ao profissional.
O texto considera assédio qualquer ação, palavra, gesto ou comportamento que provoque constrangimento, humilhação, discriminação, intimidação, isolamento, desvalorização, ameaça ou outras formas de violência psicológica contra atletas, treinadores, comissões técnicas, equipes de apoio e demais envolvidos.
A proposta prevê campanhas de conscientização, canais seguros para denúncias, apuração dos casos e acolhimento psicológico às vítimas. Também cria o Comitê Municipal de Ética Esportiva, para acompanhar ações de prevenção.
Clubes e organizações que descumprirem as regras poderão receber advertência e multa, além de suspensão de programas e parcerias municipais. Nos casos envolvendo crianças e adolescentes, as sanções deverão ser agravadas.
Na justificativa, Cristiano Lopes afirma que relatos de humilhações, ameaças e discriminações comprometem o desempenho esportivo e a saúde mental e emocional. Proposta reforça respeito esportivo.
Atenção à mulher
Outro destaque é o Projeto de Lei nº 15.348/2026, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), que institui o Programa Municipal de Atenção Integral à Mulher na Perimenopausa, Menopausa e Pós-Menopausa. A proposta cria diretrizes para promoção da saúde, prevenção de agravos, acolhimento, orientação, diagnóstico precoce, tratamento e qualidade de vida.
O programa pretende ampliar o acesso aos serviços públicos de saúde, promover acolhimento humanizado e combater a desinformação e a banalização dos sintomas. Também prevê prevenção e acompanhamento de doenças associadas às alterações hormonais e metabólicas e o combate ao etarismo e a outras formas de discriminação.
Entre as ações estão campanhas educativas, capacitação de profissionais, acolhimento psicológico, incentivo à atividade física e alimentação saudável, acompanhamento de doenças e atenção à saúde ginecológica. A proposta inclui exames preventivos, palestras, grupos de apoio e rodas de conversa.
Na justificativa, Mariana Janeiro afirma que a menopausa ainda é cercada de desinformação e que muitas mulheres têm seus sintomas minimizados. O projeto defende protocolos específicos de acolhimento na rede municipal.
Demais itens
A pauta inclui o Projeto de Lei nº 14.552/2025, de Rodrigo Albino e Dr. Kachan Júnior, sobre a Política Municipal de Saúde Bucal e a campanha Abril Grená. Madson Henrique propõe avisos sobre plantas tóxicas aos animais.
Ainda na Ordem do Dia, projeto para exigir identificação pessoal no acesso a programas, serviços e benefícios socioassistenciais e de segurança alimentar, com atendimento a pessoas sem documentação, e criação de protocolo de prevenção e acolhimento contra importunação sexual em estádios, arenas e complexos esportivos. Também será analisada a denominação da “Rua José Dorival Tresmondi”, no Bairro do Poste.
As seis moções tratam de temas nacionais e regionais. Zé Dias pede mudança nas regras da pensão por morte; João Victor apoia projeto sobre prestação de serviços em casos de maus-tratos contra animais; e Henrique Parra do Cardume apoia auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência.
Rodrigo Albino apoia a chamada “PEC da Responsabilidade”. Edicarlos Vieira pede ao governo estadual mais autonomia para a Região Metropolitana de Jundiaí em segurança e saúde, além de investimentos regionais.