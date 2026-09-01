A Câmara Municipal de Jundiaí realiza nesta terça-feira (1º) a 66ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura. Entre os 12 itens, dois projetos de lei ganham destaque: um combate ao assédio no esporte e outro cria um programa de atenção às mulheres na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa.

De autoria do vereador Cristiano Lopes (PP), o Projeto de Lei nº 15.002/2025 estabelece medidas para prevenir e combater o assédio em atividades esportivas realizadas no município, em instituições públicas e privadas, do esporte educacional ao profissional.

O texto considera assédio qualquer ação, palavra, gesto ou comportamento que provoque constrangimento, humilhação, discriminação, intimidação, isolamento, desvalorização, ameaça ou outras formas de violência psicológica contra atletas, treinadores, comissões técnicas, equipes de apoio e demais envolvidos.