As iniciativas integram uma estratégia que conecta produção rural, economia, turismo e segurança alimentar. Programas como Sabores da Gente, Sexta no Centro e no Paço, Cerveja na Barão e Festival de Inverno funcionam como ferramentas de valorização da produção local, criando canais para que agricultores, artesãos e empreendedores possam apresentar seus produtos, ampliar mercados e fortalecer a economia criativa do município.

Além de eventos que aproximam produtores e consumidores, Jundiaí tem uma política pública permanente voltada ao fortalecimento do agronegócio, do abastecimento, da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável do território rural. Por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, o município atua em diferentes frentes para apoiar quem produz, ampliar oportunidades de comercialização, incentivar a inovação no campo e aproximar a população dos produtos locais.

Da mesma forma, os Varejões Noturnos e as Feiras do Produtor Rural cumprem um papel fundamental na política de abastecimento, garantindo espaços de comercialização direta, incentivando a agricultura familiar e facilitando o acesso da população a alimentos frescos e de qualidade. Já o programa Jundiaí Feito à Mão amplia essa rede ao fortalecer o artesanato como atividade econômica, cultural e turística, contribuindo para a geração de renda e para a valorização da identidade local.

A atuação da prefeitura também envolve ações estruturantes de apoio ao produtor rural, com capacitações, palestras técnicas, encontros, orientação e estímulo à adoção de novas práticas no campo. Durante a Semana do Agricultor, por exemplo, foram promovidas atividades sobre segurança rural, inovação, turismo no campo, acesso a políticas públicas e troca de experiências, fortalecendo a preparação dos produtores para os desafios atuais e futuros da atividade agrícola.

Reconhecida como a Terra da Uva, Jundiaí possui mais de 190 quilômetros quadrados de área cultivada e cerca de mil propriedades rurais ativas. Esse território representa não apenas uma importante vocação econômica, mas também um patrimônio ambiental, cultural e histórico, responsável pela produção de alimentos, preservação das áreas verdes, geração de empregos e manutenção das tradições que fazem parte da identidade do município.