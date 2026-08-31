A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informa que é a falsa a informação de que o imunizante Pneumo 23 foi liberado para o público acima de 58 anos. Mensagens com este conteúdo têm circulado.

A imagem, que está em grupos de WhatsApp e redes sociais de diversos municípios, informa falsamente que a vacina está disponível para esta faixa etária temporariamente, nas unidades de saúde.

Em Jundiaí, a Secretaria de Promoção da Saúde reforça que as estratégias de vacinação e os públicos indicados para cada vacina seguem critérios e orientações dos órgãos oficiais.