31 de agosto de 2026
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JUNDIAÍ

Prefeitura alerta sobre fake news relacionada à vacina Pneumo 23

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A imagem, que está em grupos de WhatsApp e redes sociais de diversos municípios, informa falsamente que a vacina está disponível para esta faixa etária temporariamente, nas unidades de saúde
A imagem, que está em grupos de WhatsApp e redes sociais de diversos municípios, informa falsamente que a vacina está disponível para esta faixa etária temporariamente, nas unidades de saúde

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informa que é a falsa a informação de que o imunizante Pneumo 23 foi liberado para o público acima de 58 anos. Mensagens com este conteúdo têm circulado.

A imagem, que está em grupos de WhatsApp e redes sociais de diversos municípios, informa falsamente que a vacina está disponível para esta faixa etária temporariamente, nas unidades de saúde.

Em Jundiaí, a Secretaria de Promoção da Saúde reforça que as estratégias de vacinação e os públicos indicados para cada vacina seguem critérios e orientações dos órgãos oficiais.

A prefeitura orienta a população a buscar sempre informações oficiais veiculadas no canais da Administração, pelo site ou pelas redes sociais.

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