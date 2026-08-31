31 de agosto de 2026
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ENTREGA EM 2027

Após paralisação, obra do novo Centro Pop é retomada

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Novo Centro Pop terá espaço mais adequado ao acolhimento da população em situação de rua
Novo Centro Pop terá espaço mais adequado ao acolhimento da população em situação de rua

O novo Centro Pop, na avenida União dos Ferroviários teve a construção iniciada em 2023, mas as obras foram interrompidas e, no último ano, voltaram a ser executadas para viabilizar um espaço mais adequado ao acolhimento da população em situação de rua e ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).

De acordo com o Observatório Jundiaí, o projeto está na Fase II, que corresponde à obra em si. A finalização deve acontecer em fevereiro do ano que vem, com investimento de R$ 3.756.940,12.

Outras finalizações

O Centro Pop é uma das obras retomadas, mas há outras em andamento. No início de 2025, Jundiaí contava com quatro obras públicas em andamento. Desde então, o município vem trabalhando para ampliar esse cenário, com a retomada e o avanço de projetos, novas licitações e investimentos em áreas estratégicas. Hoje, a cidade conta com 34 grandes entregas e frentes de trabalho em andamento: são 6 obras na Saúde, 3 em Mobilidade e Transpores, 3 no Planejamento Urbano e Meio Ambiente, 2 no Esporte, 2 na Habitação, 1 na Educação, 1 na Assistência Social e 1 na Agricultura, Abastecimento e Turismo.

Antes que obras públicas possam ser reiniciadas, é necessário analisar a situação contratual, verificar o estágio da execução, realizar levantamentos técnicos e jurídicos e definir qual será o caminho para a continuidade dos trabalhos. Dependendo de cada empreendimento, pode ser preciso concluir processos administrativos, rescindir contratos com empresas que abandonaram a obra e realizar uma nova licitação para contratar outra responsável pela execução.

Todo esse processo exige o cumprimento de etapas previstas na legislação, garantindo segurança jurídica, transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Somente após a conclusão desses procedimentos é que a obra pode voltar a avançar.

Foi o caso do futuro Ambulatório Médico de Especialidades Diagnósticas (Amed) e Pronto Atendimento (PA) da Vila Progresso, cuja construção foi interrompida algumas vezes nos últimos 12 anos. Após a regularização dos processos necessários, a obra foi retomada em dezembro de 2025 e hoje avança para se tornar um dos principais equipamentos de saúde do município.

“Nosso compromisso é fazer com que os investimentos se transformem em benefícios concretos para a população. Temos trabalhado para dar andamento às obras, superar os desafios de cada projeto e garantir a correta aplicação dos recursos públicos. Ao mesmo tempo, seguimos planejando novos investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, esporte e assistência social, pensando nas necessidades de hoje e no futuro da cidade”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.


Obras do futuro Amed/PA Vila Progresso foram retomadas após 12 anos paradas

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