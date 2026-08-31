O novo Centro Pop, na avenida União dos Ferroviários teve a construção iniciada em 2023, mas as obras foram interrompidas e, no último ano, voltaram a ser executadas para viabilizar um espaço mais adequado ao acolhimento da população em situação de rua e ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).

De acordo com o Observatório Jundiaí, o projeto está na Fase II, que corresponde à obra em si. A finalização deve acontecer em fevereiro do ano que vem, com investimento de R$ 3.756.940,12.

Outras finalizações

O Centro Pop é uma das obras retomadas, mas há outras em andamento. No início de 2025, Jundiaí contava com quatro obras públicas em andamento. Desde então, o município vem trabalhando para ampliar esse cenário, com a retomada e o avanço de projetos, novas licitações e investimentos em áreas estratégicas. Hoje, a cidade conta com 34 grandes entregas e frentes de trabalho em andamento: são 6 obras na Saúde, 3 em Mobilidade e Transpores, 3 no Planejamento Urbano e Meio Ambiente, 2 no Esporte, 2 na Habitação, 1 na Educação, 1 na Assistência Social e 1 na Agricultura, Abastecimento e Turismo.