O novo Centro Pop, na avenida União dos Ferroviários teve a construção iniciada em 2023, mas as obras foram interrompidas e, no último ano, voltaram a ser executadas para viabilizar um espaço mais adequado ao acolhimento da população em situação de rua e ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).
De acordo com o Observatório Jundiaí, o projeto está na Fase II, que corresponde à obra em si. A finalização deve acontecer em fevereiro do ano que vem, com investimento de R$ 3.756.940,12.
Outras finalizações
O Centro Pop é uma das obras retomadas, mas há outras em andamento. No início de 2025, Jundiaí contava com quatro obras públicas em andamento. Desde então, o município vem trabalhando para ampliar esse cenário, com a retomada e o avanço de projetos, novas licitações e investimentos em áreas estratégicas. Hoje, a cidade conta com 34 grandes entregas e frentes de trabalho em andamento: são 6 obras na Saúde, 3 em Mobilidade e Transpores, 3 no Planejamento Urbano e Meio Ambiente, 2 no Esporte, 2 na Habitação, 1 na Educação, 1 na Assistência Social e 1 na Agricultura, Abastecimento e Turismo.
Antes que obras públicas possam ser reiniciadas, é necessário analisar a situação contratual, verificar o estágio da execução, realizar levantamentos técnicos e jurídicos e definir qual será o caminho para a continuidade dos trabalhos. Dependendo de cada empreendimento, pode ser preciso concluir processos administrativos, rescindir contratos com empresas que abandonaram a obra e realizar uma nova licitação para contratar outra responsável pela execução.
Todo esse processo exige o cumprimento de etapas previstas na legislação, garantindo segurança jurídica, transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Somente após a conclusão desses procedimentos é que a obra pode voltar a avançar.
Foi o caso do futuro Ambulatório Médico de Especialidades Diagnósticas (Amed) e Pronto Atendimento (PA) da Vila Progresso, cuja construção foi interrompida algumas vezes nos últimos 12 anos. Após a regularização dos processos necessários, a obra foi retomada em dezembro de 2025 e hoje avança para se tornar um dos principais equipamentos de saúde do município.
“Nosso compromisso é fazer com que os investimentos se transformem em benefícios concretos para a população. Temos trabalhado para dar andamento às obras, superar os desafios de cada projeto e garantir a correta aplicação dos recursos públicos. Ao mesmo tempo, seguimos planejando novos investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, esporte e assistência social, pensando nas necessidades de hoje e no futuro da cidade”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.
Obras do futuro Amed/PA Vila Progresso foram retomadas após 12 anos paradas