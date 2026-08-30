A quarta edição do programa Prefeitura na Área foi realizada neste sábado (29), na EMEB Deodato Janski, no Jardim Tarumã, em Jundiaí. Durante o dia, moradores da região puderam acessar gratuitamente mais de 40 serviços oferecidos por diferentes secretarias municipais.

Entre os principais atendimentos esteve a área de empregabilidade, com cadastro e encaminhamento para vagas de trabalho, além de orientações para pessoas em busca de inserção ou recolocação no mercado.

O prefeito Gustavo Martinelli acompanhou a ação e destacou a importância de levar os serviços públicos para mais perto da população.“Esta quarta edição do Prefeitura na Área foi mais um sucesso e mostra como é importante descentralizar os serviços. Quando levamos os atendimentos para os bairros, facilitamos o acesso das pessoas”, afirmou.