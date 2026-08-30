A quarta edição do programa Prefeitura na Área foi realizada neste sábado (29), na EMEB Deodato Janski, no Jardim Tarumã, em Jundiaí. Durante o dia, moradores da região puderam acessar gratuitamente mais de 40 serviços oferecidos por diferentes secretarias municipais.
Entre os principais atendimentos esteve a área de empregabilidade, com cadastro e encaminhamento para vagas de trabalho, além de orientações para pessoas em busca de inserção ou recolocação no mercado.
O prefeito Gustavo Martinelli acompanhou a ação e destacou a importância de levar os serviços públicos para mais perto da população.“Esta quarta edição do Prefeitura na Área foi mais um sucesso e mostra como é importante descentralizar os serviços. Quando levamos os atendimentos para os bairros, facilitamos o acesso das pessoas”, afirmou.
Saúde também foi destaque
Os serviços de saúde estiveram entre os mais procurados durante o evento. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo, a realização da ação aos finais de semana ajuda a alcançar moradores que têm dificuldades para procurar atendimento durante os dias úteis.
“Realizar esse atendimento no fim de semana permite alcançar pessoas que, por diversos motivos, não conseguem procurar os serviços durante a semana”, explicou.
A programação também permitiu que os moradores levassem familiares para participar dos atendimentos, ampliando o acesso aos serviços de saúde.
Além de emprego e saúde, a iniciativa ofereceu serviços de beleza, cidadania e atividades de diferentes áreas. Com isso, os moradores puderam aproveitar o sábado para resolver diferentes demandas em um único local.