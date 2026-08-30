Chegar ao fim do mês com as contas pagas, mas sem dinheiro sobrando, já faz parte da realidade de muitas famílias. Pesquisa da Serasa Experian, divulgada em 18 de agosto, mostra que 53% dos trabalhadores brasileiros não conseguem terminar o mês com dinheiro suficiente para todas as despesas. O índice era de 54% em 2025.
A experiência de Raiane Gomes mostra como o aperto financeiro pode mudar a rotina. Quando o dinheiro reservado para as despesas acabou, ela precisou cortar gastos, reduzir o lazer e priorizar algumas contas em relação a outras. “Eu precisei dar prioridade a outras contas. Acabei criando uma dívida com o banco justamente porque a situação financeira apertou”, conta.
Com o tempo, Raiane percebeu que precisava mudar a forma como lidava com o dinheiro e buscou orientação profissional. Passou a controlar melhor o cartão, pagar à vista sempre que possível, poupar e investir, além de buscar especializações para aumentar a renda. “Eu percebi que precisava mudar e fui buscar formas de ter um controle financeiro”, afirma. Ainda com algumas dívidas em renegociação, ela diz que hoje consegue lidar melhor com o orçamento. “Quanto mais eu poupo e guardo e invisto esse dinheiro, mais lá na frente eu consigo ter uma oportunidade de quitar dívidas que ainda tenho”, explica.
Para Raiane, a mudança também passou pela educação financeira. “A gente não tem a educação financeira necessária. Eu não tive, minha mãe não teve para me passar”, diz. Hoje, ela afirma que a relação com o dinheiro é diferente. “Hoje eu tenho a percepção de que as coisas melhoraram e não fico mais sufocada no final do mês”.
Para o consultor financeiro Vitor Messias dos Santos Silva, muitas famílias conseguem pagar as despesas principais, mas não percebem quanto a renda é consumida pelos gastos menores. Delivery, assinaturas, compras por impulso e parcelas acumuladas no cartão podem comprometer o orçamento. “A pessoa não gasta mal por irresponsabilidade, gasta mal porque não enxerga o todo”, afirma.
Segundo Vitor, um dos principais sinais de perda de controle é precisar usar todos os meses o limite do cartão ou do cheque especial para completar a renda. “Se todo mês a pessoa precisa entrar no limite para fechar as contas, isso não é um mês ruim, é um padrão”, explica. Para ele, o cartão deixa de ser uma ferramenta quando o parcelamento passa a ser usado para comprar aquilo que não cabe no orçamento. “O problema é quando o parcelamento vira um hábito para comprar o que não cabe no orçamento”, diz.
Crédito para pagar contas
Em Jundiaí, o aperto também aparece na procura por crédito. Segundo uma empresa de soluções financeiras da região, houve aumento contínuo na busca por empréstimos consignados ao longo de 2026. O público é formado principalmente por pessoas entre 50 e 73 anos, como aposentados, pensionistas e servidores públicos, que procuram valores entre R$ 500 e R$ 5 mil.
O dinheiro, segundo a empresa, tem sido usado principalmente para pagar dívidas acumuladas, contas atrasadas, água, luz e aluguel. O comportamento representa uma mudança em relação aos anos anteriores, quando o consignado era mais associado a reformas e viagens.
Cartão é principal dívida
O diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canali, afirma que o cenário exige cuidado na contratação de crédito. O endividamento das famílias brasileiras chegou a 82% em julho, maior nível da série histórica da Peic, enquanto cerca de 83 milhões de brasileiros possuem contas em atraso ou estão negativados. “O consumidor precisa ficar atento às condições do contrato, principalmente às taxas, encargos e serviços que estão sendo oferecidos. É importante entender o custo total do crédito antes de assumir uma nova dívida”, orienta Canali.
O cartão de crédito aparece em 85,3% dos casos de endividamento, seguido por carnês (16,1%) e crédito pessoal (13%). O Procon também alerta que é proibido condicionar a concessão de crédito à contratação de outro serviço, prática conhecida como venda casada.
Alimentação pesa mais
Entre os trabalhadores que não conseguem chegar ao fim do mês com dinheiro suficiente, a alimentação é o principal peso no orçamento, apontada por 78% dos entrevistados, segundo a Pesquisa de Saúde Financeira dos Trabalhadores 2026, da Serasa Experian. As contas da casa, como água, luz e gás, aparecem em seguida, citadas por 72%. Financiamentos de imóveis ou veículos foram mencionados por 44%, enquanto roupas, utilidades e outros itens de consumo aparecem com 43% e empréstimos, com 33%.
Para conseguir fechar as contas, 47% dos trabalhadores afirmam recorrer a algum recurso ou alternativa adicional, enquanto outros 6% terminam o mês sem dinheiro suficiente e sem nenhuma solução extra.