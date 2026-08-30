Chegar ao fim do mês com as contas pagas, mas sem dinheiro sobrando, já faz parte da realidade de muitas famílias. Pesquisa da Serasa Experian, divulgada em 18 de agosto, mostra que 53% dos trabalhadores brasileiros não conseguem terminar o mês com dinheiro suficiente para todas as despesas. O índice era de 54% em 2025.

A experiência de Raiane Gomes mostra como o aperto financeiro pode mudar a rotina. Quando o dinheiro reservado para as despesas acabou, ela precisou cortar gastos, reduzir o lazer e priorizar algumas contas em relação a outras. “Eu precisei dar prioridade a outras contas. Acabei criando uma dívida com o banco justamente porque a situação financeira apertou”, conta.

Com o tempo, Raiane percebeu que precisava mudar a forma como lidava com o dinheiro e buscou orientação profissional. Passou a controlar melhor o cartão, pagar à vista sempre que possível, poupar e investir, além de buscar especializações para aumentar a renda. “Eu percebi que precisava mudar e fui buscar formas de ter um controle financeiro”, afirma. Ainda com algumas dívidas em renegociação, ela diz que hoje consegue lidar melhor com o orçamento. “Quanto mais eu poupo e guardo e invisto esse dinheiro, mais lá na frente eu consigo ter uma oportunidade de quitar dívidas que ainda tenho”, explica.