Com a proposta de oferecer apoio dentro da própria escola, com atividades adaptadas, organização da rotina e acompanhamento especializado a crianças com deficiências e necessidades educacionais, Jundiaí criou a Sala Girassol, uma das frentes do Projeto Girassóis. A iniciativa também inclui o Centro Integrado Girassóis, voltado ao diagnóstico e acompanhamento multiprofissional de crianças neurodivergentes.

Na Sala Girassol, o aluno continua na turma regular e participa das atividades conforme suas possibilidades, utilizando o espaço quando precisar de um ambiente mais adequado. A proposta começou a ser implantada, em caráter experimental, em cinco escolas municipais. Para a terapeuta e mãe atípica Fernanda Diciano, esse tipo de suporte pode fazer diferença na experiência escolar. A filha, Ana Luiza, de 8 anos, tem TEA nível 2 de suporte, deficiência intelectual, TDAH, TOD, síndrome de Tourette e uma síndrome genética rara. Hoje, Ana está mais adaptada, mas Fernanda lembra das dificuldades enfrentadas no ano passado.

“Ela passava a maior parte do tempo na biblioteca ou correndo pela escola descalça e chorando porque não conseguia se adaptar”, relata.