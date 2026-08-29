Com a proposta de oferecer apoio dentro da própria escola, com atividades adaptadas, organização da rotina e acompanhamento especializado a crianças com deficiências e necessidades educacionais, Jundiaí criou a Sala Girassol, uma das frentes do Projeto Girassóis. A iniciativa também inclui o Centro Integrado Girassóis, voltado ao diagnóstico e acompanhamento multiprofissional de crianças neurodivergentes.
Na Sala Girassol, o aluno continua na turma regular e participa das atividades conforme suas possibilidades, utilizando o espaço quando precisar de um ambiente mais adequado. A proposta começou a ser implantada, em caráter experimental, em cinco escolas municipais. Para a terapeuta e mãe atípica Fernanda Diciano, esse tipo de suporte pode fazer diferença na experiência escolar. A filha, Ana Luiza, de 8 anos, tem TEA nível 2 de suporte, deficiência intelectual, TDAH, TOD, síndrome de Tourette e uma síndrome genética rara. Hoje, Ana está mais adaptada, mas Fernanda lembra das dificuldades enfrentadas no ano passado.
“Ela passava a maior parte do tempo na biblioteca ou correndo pela escola descalça e chorando porque não conseguia se adaptar”, relata.
Segundo Fernanda, a mudança aconteceu quando escola, família e profissionais passaram a entender melhor o que Ana precisava. Ela vê potencial no projeto, mas defende que cada criança seja avaliada individualmente. “Dentro do autismo, nenhum é igual ao outro. Cada criança tem suas dificuldades, suas habilidades e sua realidade. Tudo isso precisa ser considerado”, diz.
Apoio para além da sala de aula
A psicóloga Ingrid Thayná, que atua com atendimento e supervisão em clínicas multidisciplinares, explica que o acompanhamento adaptado pode contribuir para diferentes aspectos do desenvolvimento. “Podemos destacar a regulação emocional e sensorial, o desenvolvimento da autonomia e da autoeficácia, a mediação das habilidades sociais, a redução da ansiedade de desempenho e o fortalecimento da autoestima e do sentimento de pertencimento”, explica.
Para ela, a capacitação do profissional e a integração com a escola são fundamentais. “É fundamental que essa profissional tenha supervisão, além da capacitação técnica, para uma intervenção assertiva”, afirma.
Ingrid também destaca a importância da parceria com professores e demais profissionais da escola. “Um bom relacionamento com a escola e os professores facilita para que haja uma intervenção adequada, demonstrando que a acompanhante terapêutica está ali para somar ao desenvolvimento do paciente”, diz.
Sem deixar de pertencer
A Sala Girassol começou a ser implantada em cinco escolas municipais. Cada unidade poderá atender até dez estudantes, com professor especializado e profissional de apoio pedagógico. O projeto é experimental e está previsto inicialmente para funcionar até dezembro. Segundo a administração, a sala funciona como apoio à rotina escolar e não substitui o Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Para Fernanda, esse modelo pode atender crianças que precisam de momentos de regulação sem necessariamente deixarem de fazer parte do ambiente escolar. “Tem crianças que precisam de um espaço como esse justamente para se sentir dentro do ambiente escolar, acolhida e com a autoconfiança de que está fazendo algo”, afirma.
O Centro Integrado Girassóis é a segunda frente do projeto e terá uma atuação diferente da Sala Girassol. Ligado à rede municipal de Saúde, o espaço será permanente e voltado ao diagnóstico e acompanhamento multiprofissional de crianças neurodivergentes de 2 a 8 anos. Com previsão de inauguração em setembro, deverá reunir profissionais de áreas como neuropediatria, psicologia, neuropsicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, com capacidade estimada de 1.000 atendimentos por mês.