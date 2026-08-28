A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) foi autorizada nesta quinta-feira (27) a realizar concurso público para a contratação de 5 mil professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

As contratações são para duas jornadas: 3 mil cargos efetivos para jornadas de 40 horas semanais e 2 mil para jornadas de 25 horas semanais, de acordo com informações publicadas no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (28).

Este é o segundo certame autorizado nesta gestão. No segundo semestre de 2023, a Secretaria da Educação organizou um concurso público para a contratação de 15 mil professores para a rede estadual de ensino.