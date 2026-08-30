Em maio deste ano, diante do crescente endividamento da população, o Governo Federal lançou o Programa Desenrola 2.0, voltado a pessoas físicas e jurídicas que quisessem renegociar dívidas. Este programa termina no dia 31 de agosto (segunda-feira) e, em Jundiaí, está fadado ao mesmo fim que a primeira edição teve. O primeiro Desenrola, lançado em maio de 2024, não surtiu o efeito desejado: o endividamento e a inadimplência só cresceram.

De acordo com dados do Serasa, em julho do ano passado, Jundiaí tinha 148.605 pessoas inadimplentes, ou seja, que deixaram de pagar as dívidas. No mesmo mês deste ano, já são 156.249. O aumento é de 5,1%, ou 7.644 pessoas em um ano. O tíquete médio por inadimplente, que é o valor devido, era de R$ 8.237,30 em julho passado e pulou para R$ 9.299,22 em um ano.

Quanto às dívidas, contraídas sempre que se compra algo para pagar depois, como quando se usa cartão de crédito ou se faz um financiamento, saltaram de 620.242 para 685.937 no mesmo período, alta de 10,6%. Em toda a cidade, o valor total de dívidas subiu de R$ 1,2 bilhão (R$ 1.224.104.338) para R$ 1,4 bilhão (1.452.994.503), 18,7%. Cada dívida era de R$ 1.973,59, em média, em julho de 2025. Em julho deste ano, passou a ser de R$ 2.118,26.