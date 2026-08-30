Em maio deste ano, diante do crescente endividamento da população, o Governo Federal lançou o Programa Desenrola 2.0, voltado a pessoas físicas e jurídicas que quisessem renegociar dívidas. Este programa termina no dia 31 de agosto (segunda-feira) e, em Jundiaí, está fadado ao mesmo fim que a primeira edição teve. O primeiro Desenrola, lançado em maio de 2024, não surtiu o efeito desejado: o endividamento e a inadimplência só cresceram.
De acordo com dados do Serasa, em julho do ano passado, Jundiaí tinha 148.605 pessoas inadimplentes, ou seja, que deixaram de pagar as dívidas. No mesmo mês deste ano, já são 156.249. O aumento é de 5,1%, ou 7.644 pessoas em um ano. O tíquete médio por inadimplente, que é o valor devido, era de R$ 8.237,30 em julho passado e pulou para R$ 9.299,22 em um ano.
Quanto às dívidas, contraídas sempre que se compra algo para pagar depois, como quando se usa cartão de crédito ou se faz um financiamento, saltaram de 620.242 para 685.937 no mesmo período, alta de 10,6%. Em toda a cidade, o valor total de dívidas subiu de R$ 1,2 bilhão (R$ 1.224.104.338) para R$ 1,4 bilhão (1.452.994.503), 18,7%. Cada dívida era de R$ 1.973,59, em média, em julho de 2025. Em julho deste ano, passou a ser de R$ 2.118,26.
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O JJ pediu ao Ministério da Fazenda o número de negociações do Desenrola 2.0 em Jundiaí, mas a pasta informou que não possui dados individualizados. Sendo assim, não há o número de jundiaienses que aderiram ao programa. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também foi procurada, mas disse não ter números de renegociações de pessoas físicas por município.
O Ministério da Fazenda informa que, de acordo com dados da Febraban, em todo o Brasil, o Desenrola Famílias teve cerca de 5,03 milhões de operações (dívidas renegociadas). Este total abrange o valor total de cerca de R$ 26,33 bilhões. Após a renegociação de cerca de R$ 5,27 bilhões.
Outra modalidade é o Desenrola Empresas, que no programa deste ano, segundo o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), teve cerca de 215 mil operações, com valor aproximado de R$ 30,75 bilhões. Segundo o Procred (linha de crédito do Governo Federal), foram cerca de 53 mil operações, com valor renegociado de aproximadamente R$ 2 bilhões.
Daniel Dan / Unsplash
No país inteiro
Segundo Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, o Brasil encerrou o mês de julho com 83,9 milhões de pessoas inadimplentes, um avanço de 0,23% em relação ao mês anterior. Ao todo, mais de 348,3 milhões de dívidas estão em aberto, somando R$ 586,4 bilhões em débitos.
O órgão fez uma pesquisa em parceria com o Instituto Opinion Box, entre 26 de junho e 5 de julho de 2026, com 1.328 entrevistas on-line em todo o Brasil. Esse levantamento mostra que metade dos consumidores (50%) afirma ter gastado mais do que planejava no primeiro semestre de 2026.
Apesar dos desafios, os resultados indicam uma mudança positiva na relação dos consumidores com as finanças: em comparação com o mesmo levantamento realizado em 2025, aumentou em seis pontos percentuais o número de pessoas que têm como principal objetivo manter as contas em dia, alcançando 55% dos entrevistados.
E, mesmo diante do cenário, 74% dos entrevistados seguem otimistas em relação à própria situação financeira até o fim do ano e a maior preocupação com a organização financeira já se reflete na busca pela regularização das dívidas. Entre maio e julho de 2026, mais de 14 milhões de acordos foram fechados no Serasa Limpa Nome, um crescimento de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior. No intervalo, mais de 7 milhões de consumidores renegociaram seus débitos na plataforma.
Esse movimento também aparece nas prioridades para o segundo semestre. Quase metade dos brasileiros (49%) que responderam à pesquisa pretende quitar dívidas até o fim do ano, enquanto outros 32% querem limpar o nome e 29% planejam formar uma reserva para emergências — indicadores que cresceram seis e quatro pontos percentuais, respectivamente, em relação ao ano anterior. Além disso, a intenção de economizar mais passou de 64% para 69%, enquanto 33% afirmam que pretendem investir com maior frequência.