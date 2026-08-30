Jornalista, escritor e podcaster, além de jundiaiense nascido e criado, Chico Felitti deixou a cidade aos 17 anos para estudar jornalismo em São Paulo. Construiu uma carreira diversa, com passagem pela Folha de S.Paulo, além de livros, podcasts e documentários que consagraram sua carreira de comunicador. Depois de tantos projetos e anos de experiência, Chico continua perseguindo a mesma pergunta: onde está uma boa história? Nesta entrevista, ele fala sobre as transformações do jornalismo, o impacto das redes sociais, os limites entre informação e entretenimento, os desafios de produzir jornalismo independente e a importância de preservar a complexidade das pessoas que viram personagens.

Como as transformações do jornalismo mudaram sua maneira de trabalhar?

Entrei na Folha de S.Paulo aos 20 anos e passei dez anos fazendo de tudo: cobri guerra, fiz cultura, revista, coluna social e fui para a China. Era um período de muita oportunidade. Eu podia crescer dentro do jornal, havia cargos e podia me profissionalizar enquanto aprendia. Hoje isso não é mais uma realidade. As redações estão muito pequenas e as oportunidades são poucas, com pouca perspectiva de crescimento.