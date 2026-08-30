Jornalista, escritor e podcaster, além de jundiaiense nascido e criado, Chico Felitti deixou a cidade aos 17 anos para estudar jornalismo em São Paulo. Construiu uma carreira diversa, com passagem pela Folha de S.Paulo, além de livros, podcasts e documentários que consagraram sua carreira de comunicador. Depois de tantos projetos e anos de experiência, Chico continua perseguindo a mesma pergunta: onde está uma boa história? Nesta entrevista, ele fala sobre as transformações do jornalismo, o impacto das redes sociais, os limites entre informação e entretenimento, os desafios de produzir jornalismo independente e a importância de preservar a complexidade das pessoas que viram personagens.
Como as transformações do jornalismo mudaram sua maneira de trabalhar?
Entrei na Folha de S.Paulo aos 20 anos e passei dez anos fazendo de tudo: cobri guerra, fiz cultura, revista, coluna social e fui para a China. Era um período de muita oportunidade. Eu podia crescer dentro do jornal, havia cargos e podia me profissionalizar enquanto aprendia. Hoje isso não é mais uma realidade. As redações estão muito pequenas e as oportunidades são poucas, com pouca perspectiva de crescimento.
Eu vi o mercado minguar, mas ainda tive uma década em que vivi um jornalismo com recursos e muitas possibilidades. Hoje o jornalismo está muito mais individualizado. Em vez das grandes empresas, surgiram estruturas menores, mais ligadas às redes sociais e à internet. Eu mesmo virei uma empresa: tenho minha produtora e faço documentário, podcast e livro
As redes sociais foram importantes para sua trajetória?
Sem dúvida. Sou um produto dos tempos. Eu já tinha algum reconhecimento na Folha, mas realmente ganhei destaque quando fui para a internet e publiquei no BuzzFeed um perfil do Fofão da Augusta, o Ricardo Corrêa. O texto viralizou no Facebook e, se não fosse pela rede social, provavelmente não teria feito o sucesso que fez nem virado meu primeiro livro.
Estou completamente atrelado às mudanças na comunicação e, especificamente, às redes sociais. Hoje dependo delas para meu trabalho chegar às pessoas. Tudo que viralizou na minha trajetória dependeu muito da internet, do compartilhamento e dessa forma de comunicação.
O que uma boa reportagem precisa ter para prender o público?
A história é rainha. A gente só precisa encontrar a história certa, e elas são muitas. O que elas trazem é o novo, no sentido de levar a pessoa para um universo inesperado. Não precisa ser necessariamente um furo de reportagem. Pode ser a história de uma pessoa, de um artista de rua, e você vai entender como ele é tão humano quanto você.
São universos novos que convidamos o leitor, a leitora ou os ouvintes a conhecer com a gente. É isso que me interessa: mostrar uma realidade que a pessoa nem imaginava que pudesse existir e, ao mesmo tempo, despertar curiosidade e empatia.
Como equilibrar uma narrativa envolvente com a responsabilidade jornalística?
Não existe uma medida muito precisa. O que faço é contar aquela história de maneira ética, usando elementos da verdade, com a apuração mais profunda que eu puder, diversidade de fontes e contraditório. Se é uma história que envolve uma acusação, vou ouvir o outro lado.
Não acho que uma história vire entretenimento só porque é dinâmica e prende a atenção. Quero que as pessoas se envolvam, mas todos os princípios éticos do jornalismo continuam ali. O que não tenho controle é sobre o que as pessoas vão fazer com meu trabalho. Posso garantir o que acontece dentro da minha redação.
Depois de tantos anos contando histórias de outras pessoas, alguma delas mudou sua visão sobre o jornalismo?
A história do Ricardo, o Fofão da Augusta, e o livro Ricardo e Vânia mudaram completamente minha percepção de mundo. A reportagem foi publicada numa sexta-feira à noite e começou a viralizar.
No sábado de manhã, saí com ele muito preocupado com o que aconteceria. As pessoas começaram a chamá-lo pelo nome. Foi uma mudança de um dia para o outro: ele foi reintroduzido à sociedade e reconquistou o direito ao próprio nome. Isso mostra o impacto e a possibilidade da relevância do trabalho jornalístico.
Isso é mágico. Não é o tipo de coisa que provavelmente vou viver novamente na carreira ou na vida. Mas mostra o impacto e a possibilidade de relevância do trabalho jornalístico.
O que significa ser padrinho da primeira Feira Literária de Jundiaí?
Para mim, é um orgulho enorme. Acho muito legal porque é a primeira edição. É um evento que precisa dar certo para voltar, para as pessoas acreditarem nele e para conquistar apoio. O Brasil precisa disso: encontros entre pessoas que amam ler e escritores e escritoras. Precisamos reunir essa comunidade.
Quando recebi o convite, aceitei imediatamente. Estou muito feliz e muito orgulhoso de estar ligado a esse primeiro momento. Quero que seja o primeiro de muitos e estou à disposição para ajudar no que for preciso.
Como você enxerga a relação entre literatura e redes sociais?
Acho que a literatura é essencial — talvez mais do que nunca. É um exercício de contemplação, de foco, e cada vez mais a neurociência mostra que ela altera o comportamento do nosso cérebro. Sou um pouco otimista porque vejo um entusiasmo muito grande com os livros no Brasil. Os eventos estão mais cheios do que nunca e há muita gente jovem. Vejo também editoras registrando aumento de vendas e de tiragens.
Claro que o livro ainda é um pouco inacessível no Brasil porque é caro. Isso passa por políticas públicas de incentivo à leitura e também por novas formas de produzir e distribuir livros mais baratos, com outro tipo de papel, capa e distribuição. Mas acho que, quanto mais livros, melhor. As redes sociais também tiveram um papel importante nesse cenário, com influenciadores de leitura, fóruns e comunidades. No fim, a internet foi uma maneira de as pessoas que amam livros e palavras se encontrarem.
O que ainda gostaria de experimentar e o que dá esperança para o futuro do jornalismo?
Estou obcecado com a ideia de fazer documentário para redes sociais. O artista precisa ir onde o povo está. Quero contar uma boa história, com responsabilidade e profissionalismo, em episódios curtos, criando um produto pensado especificamente para aquela linguagem.
E o que me dá esperança é ver gente nova chegando com boas histórias, bom faro, sensibilidade e uma visão de mundo que eu mesmo não tenho. Isso me enche de esperança e de ânimo.