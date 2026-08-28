O patrimônio líquido (PL) médio dos investidores do interior paulista cresceu 71% entre 2022 e 2026, passando de R$ 320 mil para R$ 547 mil, segundo levantamento do Grupo 3P, do ramo de investimentos. Para a empresa, o dado indica que a riqueza produzida no interior está sendo cada vez mais acumulada e administrada na própria região, movimento que acompanha o avanço da qualidade de vida apontado pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, que colocou 14 cidades paulistas entre as 20 melhores do país.

Entre as cidades paulistas que aparecem entre as melhores colocadas no IPS estão Gavião Peixoto, Gabriel Monteiro, Jundiaí, Águas de São Pedro, Araraquara, Jaguariúna, Louveira, Itupeva e Ribeirão Preto. O estudo cruza justamente essas duas frentes, mostrando como o avanço em qualidade de vida e desenvolvimento econômico no interior paulista vem acompanhado de uma evolução no perfil patrimonial dos investidores.

Segundo o sócio-fundador do Grupo 3P, Felipe Chad, os dois levantamentos retratam diferentes perspectivas de uma mesma transformação. "O IPS mostra cidades que avançaram em educação, saúde, segurança e oportunidades. Nós observamos esse desenvolvimento no comportamento patrimonial das famílias. O interior continua produzindo riqueza, mas agora também a mantém, investe nela e planeja seu futuro."

Jundiaí aparece nos dois levantamentos