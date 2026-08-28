As 15 torres instaladas fazem parte do Projeto Sentinela, que amplia a estrutura de segurança e monitoramento em diferentes pontos de Jundiaí. Os equipamentos estão na fase de integração ao sistema da Guarda Municipal e, após a conclusão desse processo, passarão a operar de forma conectada às equipes da GMJ, contribuindo para ampliar a capacidade de vigilância, prevenção e resposta a ocorrências.

Quem mora ou passa pelo Centro, Ponte São João, Anhangabaú (avenida 9 de Julho), Vila Arens, Vila Hortolândia, Vila Virgínia, Jardim Novo Horizonte, Retiro, Parque Eloy Chaves, Vila Rio Branco, Jardim Tamoio, Vila Progresso, Agapeama, Vianelo e Santa Gertrudes já deve ter percebido uma novidade: novas torres de segurança passaram a fazer parte da rotina desses bairros.

As torres contam com tecnologia de monitoramento 24 horas, câmeras de alta resolução, sistema de reconhecimento facial, highlight e um botão de emergência que aciona a Guarda Municipal. Além disso, alto-falantes integrados permitirão a emissão de alertas e orientações em situações de risco ou irregularidades, ampliando a sensação de segurança e reforçando a presença da GMJ.

A escolha dos locais não foi feita por acaso. Os bairros foram definidos a partir da análise das ocorrências e das características de cada região, direcionando as torres para pontos onde esse reforço pode contribuir de forma mais efetiva com a prevenção.

O Projeto Sentinela se soma ao trabalho que já acontece nas ruas, com as rondas da Guarda Municipal e da Polícia Militar e ações como o Bairro Seguro. A proposta é unir presença, prevenção e tecnologia para ampliar a proteção da população. “Queremos que as pessoas sintam a segurança mais próxima de onde vivem, trabalham e circulam. As torres são mais uma ferramenta para apoiar o trabalho dos nossos agentes e ajudar na prevenção de ocorrências. Estamos levando esse reforço para diferentes regiões e ampliando o cuidado com os bairros”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.