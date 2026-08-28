28 de agosto de 2026
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DEFESA CIVIL

Jundiaí tem alerta para onda de calor e baixa umidade do ar

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Jundiaí deverá ter aumento da temperatura nas próximas horas, além de baixa umidade do ar, o que exige atenção
Jundiaí deverá ter aumento da temperatura nas próximas horas, além de baixa umidade do ar, o que exige atenção

Uma massa de ar quente deve elevar as temperaturas e reduzir a umidade do ar em Jundiaí entre esta sexta (29) e segunda-feira (31). As máximas devem ficar acima dos 30º.

De acordo com a Defesa Civil, a população deve redobrar os cuidados durante o período, principalmente nos horários de maior calor.

Calor e baixa umidade exigem cuidados

A combinação de temperaturas elevadas e baixa umidade pode provocar forte sensação de calor, desconforto térmico e maior ressecamento do ambiente, além de aumentar os riscos relacionados à exposição prolongada ao calor.

A orientação é manter a hidratação ao longo do dia e evitar a exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de maior intensidade. Também é recomendado reduzir ou evitar atividades físicas intensas durante os períodos mais quentes.

A atenção deve ser redobrada com crianças, idosos, pessoas mais vulneráveis e animais, que podem sofrer mais com as condições de calor e baixa umidade.

Risco de queimadas aumenta

O tempo quente e seco também favorece o aumento do risco de queimadas e incêndios em áreas de vegetação.

A Defesa Civil reforça a orientação para que a população não realize queimadas, não utilize fogo para limpeza de terrenos e não faça a queima de lixo ou resíduos. Também é fundamental evitar o descarte inadequado de bitucas de cigarro, especialmente em áreas próximas a matas, terrenos, rodovias e locais com vegetação seca.

Emergência:
Defesa Civil: 199;
Corpo de Bombeiros: 193;
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 — também pelo aplicativo 153 Jundiaí;
Polícia Militar: 190.

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