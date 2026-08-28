Uma massa de ar quente deve elevar as temperaturas e reduzir a umidade do ar em Jundiaí entre esta sexta (29) e segunda-feira (31). As máximas devem ficar acima dos 30º.

De acordo com a Defesa Civil, a população deve redobrar os cuidados durante o período, principalmente nos horários de maior calor.

Calor e baixa umidade exigem cuidados

A combinação de temperaturas elevadas e baixa umidade pode provocar forte sensação de calor, desconforto térmico e maior ressecamento do ambiente, além de aumentar os riscos relacionados à exposição prolongada ao calor.