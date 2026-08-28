Por meio do programa Cultura da Gente, da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), a Prefeitura de Jundiaí tem consolidado a política pública de descentralização das ações culturais, ampliando o acesso da população à arte, à formação cultural e às oportunidades de participação em diferentes regiões da cidade.
Com uma programação gratuita e diversificada, o programa promove atividades em equipamentos culturais, espaços públicos e instituições de ensino, fortalecendo a presença da cultura nos territórios e contribuindo para a formação de novos públicos.
Um dos destaques é a programação desenvolvida no CEU das Artes, que recebe regularmente oficinas, apresentações e atividades culturais, consolidando-se como um importante espaço de convivência, aprendizado e acesso à cultura para a comunidade.
As ações também chegam às escolas municipais por meio de uma parceria entre a SMCULT e a Secretaria Municipal de Educação (SME), levando oficinas e apresentações de dança, música e teatro para estudantes de diferentes bairros, ampliando o contato das crianças e adolescentes com a produção artística e cultural.
Além de democratizar o acesso à cultura, o programa também investe no fortalecimento da cadeia produtiva cultural do município. Nesse contexto, a SMCULT, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura, desenvolveu o edital Conecta Jovem, disponível no portal da Cultura. A iniciativa busca incentivar o protagonismo artístico juvenil e ampliar as oportunidades para jovens artistas, produtores e agentes culturais.
O projeto prevê a seleção, ainda em 2026, de curadores e oficineiros com idades entre 18 e 29 anos, além de 40 jovens artistas de 12 a 17 anos. Os participantes irão desenvolver atividades voltadas à juventude em diferentes territórios da cidade, promovendo a formação cultural e a circulação artística. As mostras resultantes do projeto serão realizadas em escolas estaduais a partir de 2027, por meio de parceria com a Diretoria de Ensino, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a integração entre cultura e educação.
Para a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, a proposta é garantir que a cultura esteja presente em toda a cidade. “Com o Cultura da Gente, estamos ampliando a presença das ações culturais em diferentes bairros, ocupando escolas e espaços públicos com uma programação gratuita e de qualidade. Ao mesmo tempo, fortalecemos os artistas locais e criamos oportunidades para que mais pessoas tenham acesso à arte, à formação cultural e à convivência.”
Com ações voltadas a diferentes públicos e regiões da cidade, o Cultura da Gente fortalece a descentralização das políticas culturais em Jundiaí e, ao levar arte, formação e oportunidades aos territórios, amplia o acesso à cultura, valoriza os artistas locais e aproxima a população das diversas manifestações culturais.