Por meio do programa Cultura da Gente, da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), a Prefeitura de Jundiaí tem consolidado a política pública de descentralização das ações culturais, ampliando o acesso da população à arte, à formação cultural e às oportunidades de participação em diferentes regiões da cidade.

Com uma programação gratuita e diversificada, o programa promove atividades em equipamentos culturais, espaços públicos e instituições de ensino, fortalecendo a presença da cultura nos territórios e contribuindo para a formação de novos públicos.