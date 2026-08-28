PSDB, Cidadania e PDT pressionam Aécio Neves para que ele dispute uma vaga ao Senado por Minas Gerais. A possibilidade surgiu após o candidato do PDT, Marcelo Heringer, protocolar, na quarta-feira (26), pedido de renúncia à candidatura. Com a saída, abre-se uma vaga na chapa formada pelos partidos, que pode ser preenchida por substituição. A legislação permite a troca em caso de renúncia e, nas eleições deste ano, o prazo vai até 14 de setembro. Aécio, que havia decidido não disputar a eleição, ainda não confirmou a candidatura. Segundo o Estado de Minas, os partidos defendem seu nome pela experiência e capacidade de articulação em Brasília.

Derrubada de veto

A Câmara de Louveira derrubou, por 7 votos a 5, o veto do prefeito ao projeto de lei que prevê a inclusão da tipagem sanguínea no Cartão Cidadão. A decisão foi tomada na 6ª Sessão Extraordinária, realizada nesta semana. O projeto é de autoria do vereador Leandro Lourençon, que defendeu que a informação pode agilizar o atendimento em acidentes e emergências, principalmente em casos de transfusão. A Prefeitura havia vetado a proposta citando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Vereadores favoráveis à medida afirmaram que a informação poderá ser incluída na renovação dos cartões. Com a derrubada do veto, a lei entra em vigor após publicação no Diário Oficial.