30 de agosto de 2026
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PELA ORDEM

Renúncia de candidato abre caminho para Aécio disputar o Senado

Por Da redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Deputado federal Aécio Neves já foi governador de Minas por dois mandatos
Deputado federal Aécio Neves já foi governador de Minas por dois mandatos

PSDB, Cidadania e PDT pressionam Aécio Neves para que ele dispute uma vaga ao Senado por Minas Gerais. A possibilidade surgiu após o candidato do PDT, Marcelo Heringer, protocolar, na quarta-feira (26), pedido de renúncia à candidatura. Com a saída, abre-se uma vaga na chapa formada pelos partidos, que pode ser preenchida por substituição. A legislação permite a troca em caso de renúncia e, nas eleições deste ano, o prazo vai até 14 de setembro. Aécio, que havia decidido não disputar a eleição, ainda não confirmou a candidatura. Segundo o Estado de Minas, os partidos defendem seu nome pela experiência e capacidade de articulação em Brasília.

Derrubada de veto

A Câmara de Louveira derrubou, por 7 votos a 5, o veto do prefeito ao projeto de lei que prevê a inclusão da tipagem sanguínea no Cartão Cidadão. A decisão foi tomada na 6ª Sessão Extraordinária, realizada nesta semana. O projeto é de autoria do vereador Leandro Lourençon, que defendeu que a informação pode agilizar o atendimento em acidentes e emergências, principalmente em casos de transfusão. A Prefeitura havia vetado a proposta citando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Vereadores favoráveis à medida afirmaram que a informação poderá ser incluída na renovação dos cartões. Com a derrubada do veto, a lei entra em vigor após publicação no Diário Oficial.

Projeto de inclusão 

Projeto do senador Sargento Reginauro (PSDB-CE) permite que órgãos públicos estabeleçam, em editais de licitação, percentual mínimo de trabalhadores com câncer nas empresas contratadas. Segundo a Rádio Senado, a proposta altera a Lei de Licitações e busca ampliar a contratação e a reinserção social e econômica de pessoas que enfrentam ou já enfrentaram a doença. O texto não obriga as empresas a contratar esses trabalhadores, mas autoriza que a exigência seja prevista no edital. A iniciativa tem relação com a trajetória do senador, que afirmou ter vencido três diagnósticos de câncer. A proposta ainda será analisada pelas comissões do Senado e, depois, pelo Congresso.

Instagram nas eleições

O Instagram é a principal rede social usada pelos candidatos nas eleições de 2026. Levantamento do g1, com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizados até quarta-feira (26), mostra que 15.458 candidaturas, ou 74% do total, declararam ao menos um perfil na plataforma. O Facebook aparece em seguida, com 10.117 registros (49%), e o TikTok, com 5.035 (24%). Segundo o levantamento, cerca de 13% das candidaturas não informaram nenhuma rede social ou site eleitoral. Os números ainda podem mudar com novos registros e decisões da Justiça Eleitoral.

Candidaturas negras 

As candidaturas de pessoas negras — pretas e pardas — representam 49,8% dos registros para as eleições de 2026, segundo levantamento do Inesc e da CommonData com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O índice se aproxima da composição racial do país, onde negros são 55,5% da população. Entre os candidatos, 13,6% se declararam pretos e 36,2%, pardos. Em 2022, as candidaturas negras somavam 35,5%. Apesar do avanço, o levantamento aponta desigualdade no acesso aos recursos de campanha. O TSE também contabiliza 191 candidaturas indígenas, 0,93% do total.

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