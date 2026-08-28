29 de agosto de 2026
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FATALIDADE

Após morte de bebê, alerta reacende sobre creches clandestinas

Por Giovanna Vianna |
| Tempo de leitura: 3 min
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Além do bebê, outras sete crianças estavam no local, sob os cuidados de duas mulheres.
Além do bebê, outras sete crianças estavam no local, sob os cuidados de duas mulheres.

A morte de um bebê de cinco meses em um imóvel que funcionava irregularmente como creche em Várzea Paulista, reacendeu o alerta sobre crianças atendidas em espaços sem autorização do poder público. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (26), no Jardim América, em Várzea Paulista. Além do bebê, outras sete crianças estavam no local, sob os cuidados de duas mulheres. 

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a retirada das crianças, enquanto a Polícia Civil constatou que o imóvel funcionava como creche clandestina e apresentava condições consideradas insalubres. O local foi isolado para perícia e a investigação busca esclarecer as circunstâncias da morte e eventuais responsabilidades. Ninguém foi preso e os envolvidos foram ouvidos e posteriormente liberados pela autoridade policial.

O que é uma “creche clandestina”?

“Creche clandestina” não significa simplesmente uma instituição que não tem convênio com a Prefeitura. O problema está em oferecer atendimento e educação infantil sem a autorização exigida pelo sistema de ensino e sem cumprir as regras necessárias para receber crianças.

O Ministério da Educação estabelece que a educação infantil deve seguir normas para criação, autorização, funcionamento, supervisão e avaliação das instituições. Entre as exigências estão a formação dos profissionais, condições de higiene e segurança, número adequado de crianças por turma, proposta pedagógica e documentação.

Na prática, a autorização permite que o poder público conheça o estabelecimento e verifique se o espaço, os profissionais e as condições oferecidas são adequados para o atendimento infantil.

Como funciona em Várzea Paulista

Em nota ao JJ, a Prefeitura informou que não tinha registro prévio do imóvel onde o bebê estava, nem pedido de autorização ou credenciamento para funcionamento como instituição de educação infantil. Segundo o município, o endereço era uma residência particular onde a proprietária atuava como babá.

Para uma creche particular funcionar regularmente, é necessária autorização da Unidade Gestora Municipal de Educação, além do cumprimento de exigências relacionadas à estrutura, segurança, higiene e profissionais.

A Prefeitura informou ainda que, em 2025, não identificou estabelecimentos irregulares por meio de denúncias. Em 2026, há uma escola em processo de regularização e uma escola infantil foi interditada. Após o caso desta semana, as áreas municipais responsáveis foram acionadas para verificar a situação. O município ressalta que a causa da morte e eventuais responsabilidades ainda dependem da investigação e dos laudos periciais e necroscópicos.

Em Jundiaí

Em Jundiaí, creches particulares precisam atender às exigências da Vigilância Sanitária e ter autorização da Secretaria Municipal de Educação. Segundo a Prefeitura, denúncias sobre possíveis irregularidades são fiscalizadas e podem resultar em orientação, adequações ou até interdição, quando houver riscos.

Em 2026, a Secretaria acompanhou uma ocorrência desse tipo em conjunto com a Vigilância Sanitária. Atualmente, Jundiaí tem 53 creches particulares credenciadas e seis conveniadas com o Município. Pais e responsáveis podem consultar a Secretaria de Educação para verificar se uma instituição está regularizada.

A diferença, portanto, não está em ser uma creche pública ou particular. Uma instituição privada pode funcionar regularmente. O que não é permitido é oferecer atendimento infantil sem autorização e sem cumprir as exigências necessárias. O caso de Várzea Paulista coloca essa questão no centro da discussão: ao deixar uma criança aos cuidados de terceiros, a família precisa saber se o espaço está autorizado, fiscalizado e preparado para recebê-la.

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