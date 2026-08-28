A morte de um bebê de cinco meses em um imóvel que funcionava irregularmente como creche em Várzea Paulista, reacendeu o alerta sobre crianças atendidas em espaços sem autorização do poder público. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (26), no Jardim América, em Várzea Paulista. Além do bebê, outras sete crianças estavam no local, sob os cuidados de duas mulheres.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a retirada das crianças, enquanto a Polícia Civil constatou que o imóvel funcionava como creche clandestina e apresentava condições consideradas insalubres. O local foi isolado para perícia e a investigação busca esclarecer as circunstâncias da morte e eventuais responsabilidades. Ninguém foi preso e os envolvidos foram ouvidos e posteriormente liberados pela autoridade policial.

O que é uma “creche clandestina”?