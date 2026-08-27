27 de agosto de 2026
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PCDs E TEA

Jundiaí amplia inclusão com adesão a três programas estaduais

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Prefeitura de Jundiaí
Jundiaí amplia inclusão com adesão a três programas estaduais para PCDs e pessoas com TEA
Jundiaí amplia inclusão com adesão a três programas estaduais para PCDs e pessoas com TEA

A Prefeitura de Jundiaí formalizou, nesta quinta-feira (27), a adesão a três programas do Governo do Estado de São Paulo voltados à inclusão e à garantia de direitos das pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A assinatura dos convênios ocorreu no Paço Municipal e inclui os programas Todas In Rede, Centro TEA Paulista e Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI).

O Todas In Rede é voltado especificamente às mulheres com deficiência e busca ampliar a autonomia, a representatividade e a independência, além de atuar na prevenção e no enfrentamento da violência. O programa também contempla ações nas áreas de trabalho e renda e direitos sexuais e reprodutivos.

Já o Centro TEA Paulista tem como objetivo ampliar e qualificar o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, reunindo serviços especializados, orientação técnica, formação continuada, acesso a benefícios e encaminhamentos para redes de apoio.

O Polo de Empregabilidade Inclusiva atua na inserção e permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O programa realiza avaliação de habilidades e competências, oferece orientação profissional, cursos gratuitos, entrevistas individuais e acompanhamento durante o processo de contratação.

Além do atendimento aos candidatos, o PEI também oferece suporte às empresas e aos setores de Recursos Humanos para promover adaptações e garantir acessibilidade nos ambientes de trabalho.

A cerimônia contou ainda com apresentações culturais, incluindo uma performance do bailarino Ariel Damião, do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), e uma apresentação do Coral Vida Iluminada da Unimed.

O evento foi encerrado com a palestra “Conhecendo as Deficiências”, ministrada por Edílson de Andrade, coordenador pedagógico da Escola da Inclusão. A atividade abordou diferentes tipos de deficiência e buscou promover conscientização e combater preconceitos.

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