A Prefeitura de Jundiaí formalizou, nesta quinta-feira (27), a adesão a três programas do Governo do Estado de São Paulo voltados à inclusão e à garantia de direitos das pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A assinatura dos convênios ocorreu no Paço Municipal e inclui os programas Todas In Rede, Centro TEA Paulista e Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI).

O Todas In Rede é voltado especificamente às mulheres com deficiência e busca ampliar a autonomia, a representatividade e a independência, além de atuar na prevenção e no enfrentamento da violência. O programa também contempla ações nas áreas de trabalho e renda e direitos sexuais e reprodutivos.