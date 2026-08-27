O Conselho do CIESP Jundiaí reuniu, nesta quarta-feira (26), empresários, conselheiros, diretores e representantes das escolas SESI-SP e SENAI-SP da regional para discutir temas que impactam diretamente o setor industrial. A reunião contou com uma pauta diversificada, incluindo inovação, inteligência artificial, meio ambiente, sustentabilidade, eleições e responsabilidade social.

O encontro foi conduzido pelos vice-diretores do CIESP Jundiaí, Frank Chen e Manoel Flores, que ressaltaram a importância da participação dos empresários e conselheiros nas discussões promovidas pela entidade.

Um dos principais assuntos foi a inovação, com a apresentação do Acelera HUB, iniciativa coordenada pelo Acelera FIESP, ligado ao Departamento de Inteligência Artificial (DEIA). O coordenador Eduardo Oliveira explicou que o programa busca aproximar as empresas de soluções e oportunidades relacionadas à inteligência artificial e à inovação.