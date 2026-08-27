O Conselho do CIESP Jundiaí reuniu, nesta quarta-feira (26), empresários, conselheiros, diretores e representantes das escolas SESI-SP e SENAI-SP da regional para discutir temas que impactam diretamente o setor industrial. A reunião contou com uma pauta diversificada, incluindo inovação, inteligência artificial, meio ambiente, sustentabilidade, eleições e responsabilidade social.
O encontro foi conduzido pelos vice-diretores do CIESP Jundiaí, Frank Chen e Manoel Flores, que ressaltaram a importância da participação dos empresários e conselheiros nas discussões promovidas pela entidade.
Um dos principais assuntos foi a inovação, com a apresentação do Acelera HUB, iniciativa coordenada pelo Acelera FIESP, ligado ao Departamento de Inteligência Artificial (DEIA). O coordenador Eduardo Oliveira explicou que o programa busca aproximar as empresas de soluções e oportunidades relacionadas à inteligência artificial e à inovação.
Durante a apresentação, foi reforçada a importância de as indústrias acompanharem a evolução tecnológica e avaliarem como ferramentas de inteligência artificial podem contribuir para melhorar processos, produtividade, tomada de decisões e competitividade.
Pauta ambiental
As questões ambientais também tiveram destaque na reunião. Jorge Rocco, especialista de Projetos de Gestão Ambiental do Departamento de Desenvolvimento Sustentável (DDS) do CIESP, apresentou informações sobre o Acordo Judicial CETESB e a Liminar IBAMA.
Segundo Rocco, uma das mudanças envolve o prazo de renovação das licenças ambientais, que passa a ter como menor período cinco anos. A FIESP também disponibilizou um simulador para que as indústrias possam calcular os valores relacionados ao licenciamento ambiental, que agora podem ser parcelados em até três vezes.
Outro tema discutido foi o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA). Ricardo Lieutaud, especialista de Meio Ambiente do Departamento de Meio Ambiente da FIESP, destacou que as empresas devem ficar atentas ao prazo para apresentação de contribuições.
As sugestões, dúvidas e recomendações podem ser encaminhadas até 11 de setembro. Entre os pontos que merecem atenção estão as restrições de zoneamento, áreas de infiltração e compensações ambientais relacionadas ao corte de vegetação.
Eleições e responsabilidade social
A reunião também abordou as eleições de 2026. O vice-diretor Manoel Flores apresentou a Cartilha de Eleições 2026: Orientações aos Associados, material que reúne informações sobre o período eleitoral e orientações para as empresas.
Outro assunto foi o Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A Dra. Richely Tamura, mentora Executiva Organizacional e colunista da IstoÉ Mulher, participou das discussões e destacou a importância do papel das empresas na construção de ambientes profissionais mais seguros, respeitosos e conscientes.
Para o CIESP Jundiaí, os encontros do Conselho funcionam como espaços de diálogo e troca de informações sobre assuntos que afetam o cotidiano das empresas e o desenvolvimento da indústria na região.
O calendário do Conselho prevê ainda duas reuniões em 2026, nos dias 3 de outubro e 3 de dezembro.