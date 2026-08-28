A dengue perdeu força na região de Jundiaí em 2026, mas o combate ao Aedes aegypti continua. Jundiaí contabiliza 469 casos confirmados, Várzea Paulista tem 94 e Itupeva, cinco. Campo Limpo Paulista, Louveira, Cabreúva e Jarinu não informaram dados atualizados até o fechamento desta edição, mas mantêm ações de prevenção. A vacina do Butantan permanece suspensa nacionalmente.

Em Jundiaí, a imunização de adultos de 59 anos e profissionais da saúde não foi retomada por determinação do Ministério da Saúde. Foram aplicadas 8.831 doses contra a dengue em 2026 e mantém a vacinação de adolescentes de 10 a 14 anos. Desse público, 13.816 receberam a primeira dose e 6.333, a segunda.

Apesar do número abaixo dos últimos anos, o alerta é para frear ainda mais os índices. Em Jundiaí foram 7.517 casos em 2025 e 22.733 em 2024. Em Itupeva passou de 570 casos positivos no mesmo período de 2025, contra cinco neste ano. Várzea Paulista passou de 1.323 para 94 confirmações.