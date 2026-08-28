A dengue perdeu força na região de Jundiaí em 2026, mas o combate ao Aedes aegypti continua. Jundiaí contabiliza 469 casos confirmados, Várzea Paulista tem 94 e Itupeva, cinco. Campo Limpo Paulista, Louveira, Cabreúva e Jarinu não informaram dados atualizados até o fechamento desta edição, mas mantêm ações de prevenção. A vacina do Butantan permanece suspensa nacionalmente.
Em Jundiaí, a imunização de adultos de 59 anos e profissionais da saúde não foi retomada por determinação do Ministério da Saúde. Foram aplicadas 8.831 doses contra a dengue em 2026 e mantém a vacinação de adolescentes de 10 a 14 anos. Desse público, 13.816 receberam a primeira dose e 6.333, a segunda.
Apesar do número abaixo dos últimos anos, o alerta é para frear ainda mais os índices. Em Jundiaí foram 7.517 casos em 2025 e 22.733 em 2024. Em Itupeva passou de 570 casos positivos no mesmo período de 2025, contra cinco neste ano. Várzea Paulista passou de 1.323 para 94 confirmações.
Em Jundiaí, além dos 469 casos confirmados, 1.255 notificações foram descartadas. Várzea Paulista aplicou 5.303 doses, sendo 3.558 primeiras e 1.745 segundas. A cobertura é de 46,77% na primeira dose e 22,90% na segunda. Em Itupeva, entre a população-alvo de 4.959 adolescentes, 1.023 receberam a primeira dose e 238 a segunda até 25 de agosto, com coberturas de 20,63% e 4,80%.
Prevenção continua nas ruas
Mesmo com menos casos, as prefeituras mantêm ações contra o mosquito. Em Várzea Paulista, 19.337 imóveis já foram visitados neste ano, com eliminação de criadouros, orientação e monitoramento de áreas de risco.
Itupeva realizou mutirões que alcançaram mais de 9 mil imóveis, além de visitas domiciliares, bloqueios de transmissão e ações educativas. Em Jundiaí, o trabalho inclui vistorias, visitas casa a casa, monitoramento de pontos estratégicos, bloqueios de foco, ovitrampas e Estações Disseminadoras de Larvicida. Em Jarinu, também foram realizados mutirões nos bairros Nova Trieste, Maracanã e Vila Primavera.
A queda dos casos não significa que a dengue deixou de ser uma ameaça. Em julho, o Ministério da Saúde alertou para a possibilidade de aumento da transmissão de dengue e chikungunya a partir do segundo semestre, associada às condições climáticas provocadas pelo El Niño.
Segundo projeções do InfoDengue, da Fiocruz, o Brasil poderá registrar cerca de 1,7 milhão de casos de dengue em 2027. Temperaturas mais altas podem acelerar o ciclo do Aedes aegypti, enquanto mudanças nas chuvas favorecem novos criadouros. Períodos de estiagem também podem estimular o armazenamento de água nas residências.
Até junho, o Brasil havia registrado 392,8 mil casos prováveis, 73% menos que no mesmo período de 2025. Na região, o cenário é de alívio, mas não de descuido: os números caíram, mas o mosquito continua circulando e o clima pode mudar rapidamente o quadro.