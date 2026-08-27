A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí, identificou um morcego infectado pelo vírus da raiva em uma propriedade localizada na área rural do bairro Pinheirinho. O caso foi confirmado por exame laboratorial realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo (CCZ-SP).
O animal, do gênero Artibeus, foi encontrado ainda vivo na área externa do imóvel e recolhido pela equipe da VISAM após a solicitação de um morador. Segundo a Prefeitura, não houve contato do morcego com pessoas ou outros animais.
O laudo que confirmou a presença do vírus foi emitido nesta quarta-feira (26). Após a notificação, a VISAM iniciou os protocolos de vigilância, incluindo a investigação da ocorrência, avaliação do local e orientação aos moradores.
De acordo com o coordenador da VISAM, Luis Gustavo Grijota Nascimento, o recolhimento adequado do animal é importante para identificar a circulação do vírus e permitir a adoção das medidas necessárias de prevenção.
Apesar da confirmação, a Prefeitura esclarece que a identificação de um morcego positivo, de forma isolada, não significa que exista transmissão disseminada da raiva na região. O gênero Artibeus é comum em Jundiaí e reúne espécies predominantemente frugívoras, que se alimentam principalmente de frutos.
Orientações à população
A população deve evitar qualquer contato direto com morcegos. Animais encontrados no chão, durante o dia ou em locais considerados incomuns não devem ser tocados, capturados ou manipulados.
A presença de morcegos nessas condições deve ser comunicada à VISAM pelos telefones (11) 4589-6340 ou (11) 4589-6350, para que a equipe técnica avalie a situação e, quando necessário, faça o recolhimento seguro.
Em caso de contato direto com um morcego, como mordida, arranhadura ou contato com saliva, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação e verificar a necessidade de profilaxia contra a raiva.
A Prefeitura também reforça a importância de manter cães e gatos com a vacinação antirrábica em dia. O imunizante é oferecido gratuitamente pelo município, mediante agendamento prévio.
O orgão ainda ressalta que a simples presença de morcegos não é motivo para captura ou eliminação indiscriminada. Os animais silvestres são protegidos por lei e exercem funções importantes no meio ambiente, como a dispersão de sementes.