A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí, identificou um morcego infectado pelo vírus da raiva em uma propriedade localizada na área rural do bairro Pinheirinho. O caso foi confirmado por exame laboratorial realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo (CCZ-SP).

O animal, do gênero Artibeus, foi encontrado ainda vivo na área externa do imóvel e recolhido pela equipe da VISAM após a solicitação de um morador. Segundo a Prefeitura, não houve contato do morcego com pessoas ou outros animais.

O laudo que confirmou a presença do vírus foi emitido nesta quarta-feira (26). Após a notificação, a VISAM iniciou os protocolos de vigilância, incluindo a investigação da ocorrência, avaliação do local e orientação aos moradores.