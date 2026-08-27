A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (SMFIN), orienta os contribuintes que realizam o pagamento da parcela mensal do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com vencimento nesta quinta-feira (27), a utilizarem preferencialmente o código de barras disponível no carnê.

A orientação ocorre devido a uma oscilação identificada nesta quinta-feira no pagamento via PIX por meio da leitura do QR Code, que pode apresentar dificuldade para a conclusão da operação em algumas instituições financeiras.

O pagamento pelo código de barras segue disponível normalmente. O contribuinte também pode emitir a segunda via do IPTU pelo site da prefeitura.