27 de agosto de 2026
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Jundiaí tem instabilidade no sistema de pagamento do IPTU

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O pagamento da parcela mensal do IPTU, com vencimento nesta quinta-feira (27), deve ser feito preferencialmente pelo código de barras disponível no carnê
O pagamento da parcela mensal do IPTU, com vencimento nesta quinta-feira (27), deve ser feito preferencialmente pelo código de barras disponível no carnê

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (SMFIN), orienta os contribuintes que realizam o pagamento da parcela mensal do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com vencimento nesta quinta-feira (27), a utilizarem preferencialmente o código de barras disponível no carnê.

A orientação ocorre devido a uma oscilação identificada nesta quinta-feira no pagamento via PIX por meio da leitura do QR Code, que pode apresentar dificuldade para a conclusão da operação em algumas instituições financeiras.

O pagamento pelo código de barras segue disponível normalmente. O contribuinte também pode emitir a segunda via do IPTU pelo site da prefeitura.

A prefeitura já está em contato com as instituições financeiras responsáveis e acompanha a normalização do pagamento via PIX.

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