A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abre, a partir de 1º de setembro, o período para matrículas de novos estudantes para 2027. Devem fazer o cadastro aqueles que neste momento estão fora da rede estadual (em redes particulares ou são de outros Estados) ou que interromperam por algum período os estudos e querem dar continuidade no próximo ano letivo. O prazo vai até 18 de setembro.
A pré-matrícula pode ser registrada on-line no site da Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/), na aba ‘inscrição para rede pública’. Para isso, selecione o ano letivo (2027) e preencha os espaços com nome e e-mail. Para o cadastro presencial, há duas opções: em uma das 5 mil escolas da rede estadual ou nos postos de atendimento do Poupatempo.
Seja on-line ou presencial, é recomendado apresentar na inscrição documento de identidade e comprovantes de residência e escolaridade. Para alunos menores de 18 anos de idade, o cadastro deve ser realizado por pais ou responsáveis. Os estudantes serão alocados em unidades mais próximas ao endereço residencial registrado. O resultado final será divulgado em janeiro de 2027.
Na rede estadual paulista, há vagas nos anos iniciais (1º ao 5º ano) e finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (a partir do 6º ano do Fundamental). As unidades funcionam em horário parcial e integral (7h ou 9h) e, para estudantes acima de 18 anos de idade, há opções em unidades de Ensino Médio com presença flexível.
Matrícula automática para estudantes da rede estadual
Os estudantes que, em 2026, já estão matriculados na rede estadual têm vaga garantida para o próximo ano letivo. A pré-matrícula é automática e não há necessidade de confirmação.
O cadastro é indicado, no entanto, aos estudantes com interesse em mudar de unidade de ensino em 2027. As inscrições de transferência por alteração do endereço ou por preferência de escola específica devem ser solicitadas no mesmo período da matrícula externa (1º a 18 de setembro) no site da Secretaria Escolar Digital ou em uma escola da rede estadual.
Estudantes vindos das redes municipais paulistas
A partir do dia 1º de setembro, pais e responsáveis de alunos que hoje estão em unidades das redes municipais paulistas e vão dar continuidade ao próximo ciclo em uma escola estadual também podem consultar a efetivação da pré-matrícula na rede Seduc-SP. É o caso de crianças que estão hoje no 5º ano e vão para o 6º ano do Fundamental, mas a atual unidade não oferece a etapa dos anos finais. Ou aqueles que estão no 9º ano do Fundamental e querem ingressar na 1ª série do Ensino Médio.
A consulta pode ser feita de três maneiras: no site da Secretaria Escolar Digital, em uma escola estadual ou nos postos do Poupatempo. Caso a alocação automática a uma escola mais próxima do endereço residencial não tenha sido realizada e a pré-matrícula não esteja ativa, é possível indicar três unidades de preferência. Para isso, é preciso comparecer a uma escola estadual e fazer o registro.
Educação de Jovens e Adultos regular e flexível
Quem deseja retomar os estudos, a Seduc-SP oferece algumas opções. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) de presença regular é organizada por termos e dividida por semestres. Na rede estadual, há classes a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. Para esse ciclo, a idade mínima do estudante é de 15 anos completos.
Para o Ensino Médio, além do formato de presença regular diária, 108 escolas distribuídas na capital, região metropolitana e interior contam com turmas de presença flexível no período noturno. O modelo permite ao estudante, a partir dos 18 anos de idade, estruturar o percurso formativo de maneira personalizada. As unidades disponibilizam dois itinerários de aprofundamento curricular (linguagens e matemática), o que assegura a diversidade de escolhas e coerência com os interesses formativos dos estudantes.
A Seduc-SP mantém ainda 43 unidades dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (Ceejas). Além do Ensino Médio, há oferta do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). Nas duas etapas, os interessados podem optar pelo aproveitamento de estudos anteriores, devidamente comprovados. Na ausência de documentos, como o histórico escolar, a escola deve aplicar avaliações diagnósticas para identificar o nível de conhecimento do estudante.