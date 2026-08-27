A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abre, a partir de 1º de setembro, o período para matrículas de novos estudantes para 2027. Devem fazer o cadastro aqueles que neste momento estão fora da rede estadual (em redes particulares ou são de outros Estados) ou que interromperam por algum período os estudos e querem dar continuidade no próximo ano letivo. O prazo vai até 18 de setembro.

A pré-matrícula pode ser registrada on-line no site da Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/), na aba ‘inscrição para rede pública’. Para isso, selecione o ano letivo (2027) e preencha os espaços com nome e e-mail. Para o cadastro presencial, há duas opções: em uma das 5 mil escolas da rede estadual ou nos postos de atendimento do Poupatempo.

Seja on-line ou presencial, é recomendado apresentar na inscrição documento de identidade e comprovantes de residência e escolaridade. Para alunos menores de 18 anos de idade, o cadastro deve ser realizado por pais ou responsáveis. Os estudantes serão alocados em unidades mais próximas ao endereço residencial registrado. O resultado final será divulgado em janeiro de 2027.