A Prefeitura de Jundiaí mantém diferentes frentes de trabalho de melhoria da infraestrutura urbana e de prevenção para o período de chuvas, com obras de drenagem, desassoreamento e contenção de áreas próximas aos cursos d’água. As intervenções fazem parte do trabalho permanente do programa Operação Contra Enchentes e também de redução dos efeitos de eventos climáticos extremos.

Na Vila Progresso, uma das frentes de trabalho está concentrada no cruzamento da rua Francisco Nano com a rua Maestro Francisco Farina. No local, são executadas obras de melhoria no sistema de captação das galerias pluviais.

A rua Francisco Nano irá receber a implantação da rede de drenagem. Após a conclusão dessa etapa, a via será pavimentada. As intervenções são realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).