A Prefeitura de Jundiaí mantém diferentes frentes de trabalho de melhoria da infraestrutura urbana e de prevenção para o período de chuvas, com obras de drenagem, desassoreamento e contenção de áreas próximas aos cursos d’água. As intervenções fazem parte do trabalho permanente do programa Operação Contra Enchentes e também de redução dos efeitos de eventos climáticos extremos.
Na Vila Progresso, uma das frentes de trabalho está concentrada no cruzamento da rua Francisco Nano com a rua Maestro Francisco Farina. No local, são executadas obras de melhoria no sistema de captação das galerias pluviais.
A rua Francisco Nano irá receber a implantação da rede de drenagem. Após a conclusão dessa etapa, a via será pavimentada. As intervenções são realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).
“Esse é um trabalho que atua diretamente na melhoria da infraestrutura do bairro. Primeiro, vamos implantar o sistema de drenagem, garantindo melhores condições para o escoamento das águas. Na sequência, a via poderá receber a pavimentação, trazendo mais conforto e segurança para a população”, explica o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.
Intervenções também avançam no rio Guapeva
Uma outra frente de trabalho está sendo realizada no rio Guapeva, na Vila Rami, na proximidade da avenida 14 de Dezembro com a rua João Ramalho.
As equipes utilizam retroescavadeira para realizar intervenções na encosta do leito do rio e trabalhar na contenção do talude. A ação também permitirá melhorar a saída da água das tubulações, aumentando a capacidade de escoamento dos sistemas de drenagem.
“São ações que fazem parte de um trabalho contínuo de prevenção. Investir em drenagem, manutenção dos rios, contenção de taludes e melhoria do escoamento das águas significa preparar a cidade e proteger a população, principalmente nos períodos de chuvas mais intensas”, conclui Jeferson Coimbra.