Discutir os caminhos para uma inclusão mais efetiva das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mostrando que a tecnologia pode ser uma importante aliada na eliminação de barreiras. Com esse objetivo, o Ciesp Jundiaí promoveu, no dia 26 de agosto, a palestra “Caminhos da Inclusão e as Tecnologias Assistivas”, iniciativa dos Departamentos de Recursos Humanos e de Responsabilidade Social da entidade, coordenados, respectivamente, por Vânia Mazzoni e Cida Gibrail.

A palestra foi conduzida pelo professor Helvécio Siqueira de Oliveira, diretor da Escola Senai Ítalo Bologna, em Itu, e do Instituto Senai de Tecnologia Assistiva. Com ampla experiência na área de educação profissional de pessoas com deficiência, o professor atua especialmente nos temas de educação profissional, inclusão, educação especial e educação inclusiva.

À frente da unidade do Senai de Itu, Helvécio contribuiu para consolidar a escola como referência na formação profissional de pessoas com deficiência. O próprio Senai-SP destaca a unidade como referência na área: em levantamento divulgado pela instituição, a escola já havia preparado mais de 6 mil alunos para o mercado de trabalho e prestado assessoria para centenas de empresas para a adequação de instalações voltadas à inclusão, nas mais diversas áreas produtivas.