Completando um ano de atividades, o “Colo de Mãe” já beneficiou mais de 300 gestantes, aproximando a iniciativa das unidades onde essas mulheres realizam seu acompanhamento. E as entregas fazem parte de uma estratégia mais ampla que vem sendo desenvolvida em diferentes territórios de Jundiaí.

A Clínica da Família Ponte São João recebeu, nesta semana, a 13ª entrega do projeto “Colo de Mãe”, que contemplou 34 gestantes acompanhadas pela unidade com kits maternidade e sorteio de brindes.

Assim que a gravidez é identificada, a mulher é orientada a iniciar o pré-natal na UBS ou Clínica da Família de referência, onde passa por avaliação inicial e realiza os testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis. Ao longo da gestação, o acompanhamento segue uma rotina de consultas e exames, que permite às equipes monitorar a saúde da mãe e o desenvolvimento do bebê, identificar precocemente possíveis alterações e orientar a gestante em cada etapa.

Nas gestações de risco habitual, as consultas são realizadas mensalmente até a 28ª semana, passam a ser quinzenais entre a 28ª e a 36ª semana e tornam-se semanais a partir da 36ª semana até o parto. Periodicamente, também são solicitados exames laboratoriais e outros procedimentos conforme a necessidade de cada gestante. O acompanhamento inclui ainda a saúde bucal, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para o cuidado pré-natal.

O prefeito Gustavo Martinelli acompanhou a ação e destacou a importância de iniciativas que aproximam o poder público das famílias desde a gestação. “Queremos que cada gestante encontre na rede municipal não apenas o atendimento de que precisa, mas também acolhimento, orientação e segurança durante esse período tão importante. Cuidar da mãe é também cuidar do bebê e fortalecer o vínculo das famílias com a nossa rede de saúde”, afirmou.