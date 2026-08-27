A Clínica da Família Ponte São João recebeu, nesta semana, a 13ª entrega do projeto “Colo de Mãe”, que contemplou 34 gestantes acompanhadas pela unidade com kits maternidade e sorteio de brindes.
Completando um ano de atividades, o “Colo de Mãe” já beneficiou mais de 300 gestantes, aproximando a iniciativa das unidades onde essas mulheres realizam seu acompanhamento. E as entregas fazem parte de uma estratégia mais ampla que vem sendo desenvolvida em diferentes territórios de Jundiaí.
Assim que a gravidez é identificada, a mulher é orientada a iniciar o pré-natal na UBS ou Clínica da Família de referência, onde passa por avaliação inicial e realiza os testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis. Ao longo da gestação, o acompanhamento segue uma rotina de consultas e exames, que permite às equipes monitorar a saúde da mãe e o desenvolvimento do bebê, identificar precocemente possíveis alterações e orientar a gestante em cada etapa.
Nas gestações de risco habitual, as consultas são realizadas mensalmente até a 28ª semana, passam a ser quinzenais entre a 28ª e a 36ª semana e tornam-se semanais a partir da 36ª semana até o parto. Periodicamente, também são solicitados exames laboratoriais e outros procedimentos conforme a necessidade de cada gestante. O acompanhamento inclui ainda a saúde bucal, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para o cuidado pré-natal.
O prefeito Gustavo Martinelli acompanhou a ação e destacou a importância de iniciativas que aproximam o poder público das famílias desde a gestação. “Queremos que cada gestante encontre na rede municipal não apenas o atendimento de que precisa, mas também acolhimento, orientação e segurança durante esse período tão importante. Cuidar da mãe é também cuidar do bebê e fortalecer o vínculo das famílias com a nossa rede de saúde”, afirmou.
Lívia Luchetti de Assis, 27 anos, passou por todo esse processo desde que descobriu que estava grávida de Arthur, e a entrega do kit do “Colo de Mãe” coroou seu nono mês de gestação. “Estou surpresa com a qualidade dos serviços aqui na Clínica da Família da Ponte São João, e achei muito legal a iniciativa do projeto. É uma forma de preocupação e carinho com as mães, e veio numa boa hora”, disse.
Mariana de Souza Marquezini, 31, também tem tido uma experiência positiva no acompanhamento, e agora, com o kit em mãos, está pronta para receber a pequena Antonella. “Tenho sido muito bem atendida e orientada aqui na unidade. E achei o kit perfeito, além de ser um projeto social que ajuda muitas mães, principalmente as de primeira viagem, como eu, que nem sempre sabem muito bem o que precisa comprar.”
O cuidado com a família continua depois do nascimento. No território, os agentes comunitários de Saúde também acompanham as puérperas e os bebês por meio de visitas domiciliares, verificando como mãe e criança estão e oferecendo orientações para essa nova fase, inclusive sobre a amamentação e outros cuidados com o recém-nascido. Na unidade de referência, o bebê também passa a seguir um cronograma de consultas periódicas para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.