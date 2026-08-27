O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), em parceria com a Humanitar, empresa responsável pelos serviços médicos nas unidades de Pronto Atendimento administradas pelo HSV, realizou um treinamento multiprofissional com simulação realística voltado ao atendimento de emergências pediátricas. A capacitação teve início no Pronto Atendimento Hortolândia e será realizada também nas unidades Ponte São João, Retiro e Central, contemplando pediatras, emergencistas e equipes de enfermagem de todos os turnos.
Com foco prático e dinâmico, o treinamento teve como objetivo capacitar as equipes para o reconhecimento precoce de casos graves, a aplicação de abordagens sistematizadas e a condução segura de crises na pediatria. A atividade também reforça a integração das equipes e melhora o tempo de resposta em cenários críticos.
Para o médico Fernando Moura Carvalho, da Humanitar, o encontro reforça o compromisso com a qualificação contínua das equipes e a segurança dos pacientes. “A iniciativa nasceu do compromisso da gestão com a qualificação contínua das equipes, a padronização das condutas e, principalmente, a segurança dos nossos pacientes.”
O treinamento conta com multiplicadores que vão levar essa iniciativa para os outros profissionais com esse mesmo objetivo. “Contamos com o importante apoio do Dr. Leandro Augusto Alves de Mello, da Humanitar, na implementação e estruturação desse treinamento. A partir de agora, eu e as Dras. Marina Castellani e Heloísa Gonçalves atuaremos como multiplicadores desse conhecimento, contribuindo para fortalecer uma cultura de preparo, excelência e resposta rápida diante das emergências pediátricas”, completa Dr. Fernando.
Ewerton Galdeano, coordenador do Núcleo de Educação Permanente, destaca a participação fundamental das coordenações de enfermagem na organização dos treinamentos que acontecem no dia a dia de cada pronto atendimento, além da mobilização dos profissionais envolvidos. Ele pontua que a capacitação busca fortalecer tanto as habilidades técnicas quanto a atuação conjunta das equipes.
“Nosso objetivo é preparar as equipes para reconhecer precocemente e conduzir com segurança e agilidade as principais emergências pediátricas. Além de desenvolver habilidades técnicas individuais, buscamos fortalecer a atuação multiprofissional e integrada, para que cada profissional compreenda seu papel diante de uma situação crítica. Dessa forma, contribuímos para uma assistência cada vez mais segura, ágil e qualificada às crianças atendidas em nossos Prontos Atendimentos”, completa.