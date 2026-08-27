O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), em parceria com a Humanitar, empresa responsável pelos serviços médicos nas unidades de Pronto Atendimento administradas pelo HSV, realizou um treinamento multiprofissional com simulação realística voltado ao atendimento de emergências pediátricas. A capacitação teve início no Pronto Atendimento Hortolândia e será realizada também nas unidades Ponte São João, Retiro e Central, contemplando pediatras, emergencistas e equipes de enfermagem de todos os turnos.

Com foco prático e dinâmico, o treinamento teve como objetivo capacitar as equipes para o reconhecimento precoce de casos graves, a aplicação de abordagens sistematizadas e a condução segura de crises na pediatria. A atividade também reforça a integração das equipes e melhora o tempo de resposta em cenários críticos.

Para o médico Fernando Moura Carvalho, da Humanitar, o encontro reforça o compromisso com a qualificação contínua das equipes e a segurança dos pacientes. “A iniciativa nasceu do compromisso da gestão com a qualificação contínua das equipes, a padronização das condutas e, principalmente, a segurança dos nossos pacientes.”