Uma tradição de valorização da identidade, da cultura e da representatividade negra está de volta em Jundiaí. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abre nesta quinta-feira (27) as inscrições para a Corte Afro 2026, iniciativa que dá continuidade ao tradicional concurso Miss Pérola Negra.

Neste ano, a disputa terá três representantes: Miss Pérola Negra, 1ª Princesa Pérola Negra e 2ª Princesa Pérola Negra. Mais do que um concurso de beleza, a iniciativa busca destacar a diversidade étnica e sociocultural do município, além de promover a cultura e a estética afro-brasileira.

O concurso faz parte de uma tradição que há anos contribui para dar visibilidade às mulheres negras e fortalecer o sentimento de pertencimento e representatividade na cidade. As eleitas também passam a desempenhar um papel representativo em atividades relacionadas à igualdade racial e à valorização da cultura negra.