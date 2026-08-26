Uma tradição de valorização da identidade, da cultura e da representatividade negra está de volta em Jundiaí. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abre nesta quinta-feira (27) as inscrições para a Corte Afro 2026, iniciativa que dá continuidade ao tradicional concurso Miss Pérola Negra.
Neste ano, a disputa terá três representantes: Miss Pérola Negra, 1ª Princesa Pérola Negra e 2ª Princesa Pérola Negra. Mais do que um concurso de beleza, a iniciativa busca destacar a diversidade étnica e sociocultural do município, além de promover a cultura e a estética afro-brasileira.
O concurso faz parte de uma tradição que há anos contribui para dar visibilidade às mulheres negras e fortalecer o sentimento de pertencimento e representatividade na cidade. As eleitas também passam a desempenhar um papel representativo em atividades relacionadas à igualdade racial e à valorização da cultura negra.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 2 de outubro. Podem participar mulheres entre 18 e 35 anos, que residam em Jundiaí há pelo menos dois anos e atendam aos demais critérios estabelecidos no edital.
A escolha das representantes acontecerá no dia 6 de novembro, às 19h30, no Teatro Polytheama. As candidatas serão avaliadas nos quesitos elegância, simpatia e desenvoltura. Antes da grande noite, as participantes habilitadas passarão por ensaios entre os dias 1º e 5 de novembro.
Além do título e da representatividade, as três vencedoras receberão premiação em dinheiro. A Miss Pérola Negra receberá R$ 7,5 mil, enquanto a 1ª e a 2ª Princesas receberão R$ 6,5 mil cada.
Durante o período de vigência da Corte Afro, as eleitas participarão de agendas do Município, incluindo ações relacionadas à igualdade racial, ao Mês da Consciência Negra e outras atividades culturais promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura.
A Corte Afro 2026 reforça, assim, que a tradição do concurso vai além da escolha de uma representante mas é também um espaço de visibilidade, identidade, cultura e valorização da população negra de Jundiaí.