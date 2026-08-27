Jundiaí discutiu com o Governo do Estado a ampliação de serviços de saúde para o município e a Região Metropolitana. Entre os temas tratados estiveram a Farmácia de Alto Custo, atendimentos do AME e Hospital Regional, repasses ao Hospital Universitário, hemodiálise e o futuro do antigo AMI. A Farmácia de Alto Custo receberá visita técnica estadual na próxima semana, durante o processo de transição e descentralização do serviço. A Prefeitura também aguarda análise sobre a possível doação do prédio do antigo AMI. O Estado iniciou ainda o repasse de R$ 1,5 milhão da Tabela SUS Paulista ao Hospital Universitário.
Câmera no transporte escolar
A Câmara de Jundiaí aprovou, na sessão desta terça-feira (25), o projeto de lei de autoria do vereador Daniel Lemos Dias (PSD) que obriga os veículos de transporte escolar a contar com sistema de monitoramento interno por câmeras. Segundo o autor, a proposta foi motivada por solicitações de pais de alunos, também preocupados com a segurança das crianças durante os trajetos. O texto prevê captação de imagens durante o serviço e armazenamento por, no mínimo, 90 dias. O sistema deverá estar funcionando para a emissão ou renovação da autorização ou alvará. O acesso às imagens deverá respeitar a legislação sobre privacidade e proteção de dados.
Manutenção de texto de segurança
O relator da PEC da Segurança Pública (PEC 18/2025) no Senado, Rogério Carvalho (PT-SE), informou que manterá o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Segundo o Senado Notícias, a decisão busca acelerar a tramitação e evitar que a proposta precise retornar à Câmara para nova votação. A PEC prevê mudanças nas regras de segurança pública, com maior integração entre União, estados e municípios, além de medidas contra organizações criminosas. O texto também estabelece regras mais rigorosas para integrantes de facções, milícias e grupos paramilitares. O relatório favorável será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, depois, pelo plenário do Senado.
Reforma do Judiciário
A reforma do Judiciário recebeu novas propostas nesta semana. Segundo o G1, sugestões entregues ao Supremo Tribunal Federal (STF) defendem mudanças na atuação da Corte, mandato fixo para ministros e mais transparência no uso de inteligência artificial. A OAB-SP propõe mandato de 12 anos, aumento de 35 para 50 anos da idade mínima para indicação e redução da competência criminal do STF. A entidade também quer regras para informar e auditar o uso de IA e impedir que a tecnologia seja usada no núcleo das decisões. O STF informou que as contribuições serão analisadas por grupo de estudos criado por Edson Fachin. A iniciativa busca modernizar a Justiça com foco em eficiência.
Caso "Dark Horse"
O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a defender o senador Flávio Bolsonaro (PL) no caso envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia de Jair Bolsonaro. Segundo Tarcísio, as explicações apresentadas pelo candidato à Presidência foram suficientes e, caso não surjam novos fatos, o assunto está esclarecido. Flávio havia prometido divulgar a prestação de contas da produção, mas os detalhes ainda não foram apresentados publicamente. A informação foi publicada pelo UOL e também repercutida pela Folha de S.Paulo e Poder360.