Jundiaí discutiu com o Governo do Estado a ampliação de serviços de saúde para o município e a Região Metropolitana. Entre os temas tratados estiveram a Farmácia de Alto Custo, atendimentos do AME e Hospital Regional, repasses ao Hospital Universitário, hemodiálise e o futuro do antigo AMI. A Farmácia de Alto Custo receberá visita técnica estadual na próxima semana, durante o processo de transição e descentralização do serviço. A Prefeitura também aguarda análise sobre a possível doação do prédio do antigo AMI. O Estado iniciou ainda o repasse de R$ 1,5 milhão da Tabela SUS Paulista ao Hospital Universitário.



Câmera no transporte escolar

A Câmara de Jundiaí aprovou, na sessão desta terça-feira (25), o projeto de lei de autoria do vereador Daniel Lemos Dias (PSD) que obriga os veículos de transporte escolar a contar com sistema de monitoramento interno por câmeras. Segundo o autor, a proposta foi motivada por solicitações de pais de alunos, também preocupados com a segurança das crianças durante os trajetos. O texto prevê captação de imagens durante o serviço e armazenamento por, no mínimo, 90 dias. O sistema deverá estar funcionando para a emissão ou renovação da autorização ou alvará. O acesso às imagens deverá respeitar a legislação sobre privacidade e proteção de dados.



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