A forma de distribuição dos uniformes escolares da rede municipal de Jundiaí deve mudar a partir de 2027. A Prefeitura está preparando a implantação de um sistema de voucher, que funcionará como um crédito eletrônico para que as famílias possam adquirir os kits diretamente em confecções e estabelecimentos credenciados pelo Município.

A proposta deve substituir o modelo atual, em que a Prefeitura realiza a compra centralizada dos uniformes e, posteriormente, faz a distribuição aos estudantes.

Para colocar o novo formato em prática, a Prefeitura de Jundiaí realizará, na próxima semana, uma reunião com representantes do setor de confecções. O encontro terá como objetivo apresentar a proposta, esclarecer dúvidas e orientar as empresas interessadas sobre os procedimentos necessários para integrar a futura rede credenciada.