A forma de distribuição dos uniformes escolares da rede municipal de Jundiaí deve mudar a partir de 2027. A Prefeitura está preparando a implantação de um sistema de voucher, que funcionará como um crédito eletrônico para que as famílias possam adquirir os kits diretamente em confecções e estabelecimentos credenciados pelo Município.
A proposta deve substituir o modelo atual, em que a Prefeitura realiza a compra centralizada dos uniformes e, posteriormente, faz a distribuição aos estudantes.
Para colocar o novo formato em prática, a Prefeitura de Jundiaí realizará, na próxima semana, uma reunião com representantes do setor de confecções. O encontro terá como objetivo apresentar a proposta, esclarecer dúvidas e orientar as empresas interessadas sobre os procedimentos necessários para integrar a futura rede credenciada.
Os estabelecimentos que quiserem participar deverão cumprir os critérios, padrões e especificações estabelecidos pelo Município para o fornecimento dos uniformes. A previsão da Prefeitura de Jundiaí é que o novo sistema beneficie aproximadamente 28 mil estudantes da Educação Infantil II e do Ensino Fundamental I da rede municipal.
A iniciativa ainda está em fase de preparação e deverá ser estruturada ao longo dos próximos meses para que o novo modelo esteja disponível para os estudantes no ano letivo de 2027.