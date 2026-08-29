A ideia foi transportar o personagem para um ambiente contemporâneo, mantendo os conflitos centrais da obra original. “Queremos que o leitor se identifique com o personagem principal e possa se perguntar se está trilhando o caminho certo, se está fazendo as coisas certas.”

Para falar sobre a publicação e os temas abordados na narrativa, Wilson participou do Podcast JJ na sexta-feira (28). Em entrevista mediada pela editora-chefe do Jornal de Jundiaí, Ariadne Gattolini, ele lembrou que a inspiração para recontar a história surgiu durante uma mentoria de homens realizada na igreja.

O pastor Wilson de Oliveira lança neste sábado (29), às 16h, na Graça Church, em Jundiaí, a versão física de “Entre o Peso e a Glória: A Jornada de Um Peregrino”. Inspirada no clássico “O Peregrino”, de John Bunyan, a obra atualiza a trajetória do personagem para discutir questões como fé, culpa, sofrimento, escolhas e redenção diante dos desafios da vida contemporânea. O lançamento terá apresentação do livro e coquetel para os convidados.

Um dos principais elementos da narrativa é a culpa. Para o pastor, ela não deve ser entendida apenas como um sentimento negativo, mas como o reconhecimento dos próprios erros e o primeiro passo para uma mudança. “A culpa, a consciência de pecado, é necessária para que você possa reconhecer que é dependente de Deus, que você não consegue ganhar o céu por mérito”, explica. Para ele, porém, reconhecer a culpa sem transformar as próprias atitudes não é suficiente.

A reflexão se aproxima de uma questão que ultrapassa a religião: como as pessoas lidam com as próprias escolhas e com aquilo que fazem quando ninguém está olhando? Para Wilson, a fé precisa aparecer nas atitudes e não apenas no discurso. “As pessoas precisam ver em você a atitude do Cristo, precisam ver em você as palavras do Cristo”, afirma. Nesse sentido, a obra também questiona a hipocrisia e a distância entre aquilo que se prega e aquilo que efetivamente se pratica.

Outro ponto abordado pelo pastor é o peso da ostentação em uma sociedade marcada pelo consumo e pela busca constante por reconhecimento. Para ele, o problema não está em possuir bens, mas em transformar o dinheiro e a aparência em objetivos de vida. “Se o dinheiro você ganhou honestamente, você faz uso da melhor maneira possível aqui porque do outro lado não tem dinheiro. Então use aqui para fazer o bem às pessoas”, defende.