A novidade é a aquisição do robô de roçada, equipamento que está sendo utilizado para substituir a atividade manual em canteiros e taludes. Desenvolvido para operações em terrenos desafiadores, o robô se destaca pela força, estabilidade e capacidade de atuação em áreas de difícil acesso.

Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a Motiva Autoban incorporou um novo equipamento para os serviços de conservação de rotina nas rodovias. A iniciativa busca aumentar a eficiência operacional, garantir mais segurança às equipes e agilizar os trabalhos realizados ao longo das rodovias.

Com capacidade para roçar uma área de 8 mil metros quadrados por dia, o equipamento ainda reduz a exposição dos colaboradores a situações de risco, especialmente em áreas próximas ao tráfego ou com declividades acentuadas.

“Até então, uma roçada próxima à rodovia necessitava de fechamento de faixa e sinalização específica com o objetivo de dar segurança às equipes. Agora, o robô é controlado de longe e, portanto, eliminamos a necessidade de interdições. Isso garante fluidez ao tráfego, uma vez que a conservação de rotina da rodovia não interfere no fluxo de veículos”, ressalta o gerente executivo de Conservação, Vinícius Nevoa.

O robô de roçada é um equipamento operado por controle remoto, desenvolvido para realizar o corte de vegetação em áreas onde a atuação manual ou de máquinas convencionais é mais difícil e oferece maior risco aos trabalhadores.